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"Росія може залишитися без армії": Жданов назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

16 квітня 2022, 07:20

Путін продовжує відправляти війська в Україну попри божевільні втрати.

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Жданов назвав єдиний спосіб зупинити Путіна / УНІАН, Reuters

У Кремлі вже визнали великі втрати у війні проти України, але наступ триває через бажання Володимира Путіна досягти своїх цілей.

Зупинити війну в Україні може тільки повний розгром російської армії, заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Обозревателю".

"Річ у тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією з різних джерел, на одній з нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "навіть 30-50 тисяч втрат – ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", - зазначив експерт.

За словами Жданова, заради перемоги Путін згоден на все - він не змінює своїх завдань, тому вони тупо йдуть в наступ, в лобові атаки на наші позиції, і нічого не змінюється.

читайте такожНа 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - Арестович"До речі, є інформація про те, що в російському Генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, що якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину Збройних сил РФ. Росія може залишитися без армії", - підсумував Жданов.

Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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війна в Україні Олег Жданов
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