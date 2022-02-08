На Вінниччині сестра дивом врятувала потопаючого братика

Хлопчик згадав те, чому його вчили в школі / 1zoom.ru

У Вінницькій області 11-річна дівчинка врятувала молодшого 10-річного братика. Хлопчик катався на санках і впав у стару копанку. Оскільки лід на водоймі був крихким він відразу впав у воду.

Як йдеться в ТСН, за словами хлопчика, спочатку води було по коліно, але буквально через кілька секунд одяг намокла і його почало затягувати в холодний мул. Глибина була велика, тому дно ногами він не відчував.

На щастя, крики хлопчика почула сестра.

"Підбігла до нього. У мене був його телефон. Я подзвонила його мамі", - розповіла дівчинка.

Хлопчик також не розгубився і підказав сестрі, як йому можна допомогти.

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"Коли куртка трохи намокала, вона почала рватися, я сказав, що вона дала мені палицю, щоб вона трималася за дерево", - згадав він.

Дівчинка взяла палицю і почала тягнути брат, проте його куртка намокла і хлопчик став важчим.

"Я вже думала, або я зараз за ним піду у воду, або просто відпущу палицю. Я намагалася триматися, але сил вже не було", - каже дівчинка.

Мама спочатку подумала діти жартують, але коли в телефоні почула крик кинулася на допомогу.

"Я не повірила, тому що там нікуди, ми не знали, що там є така вирита яма. Захар злякався. Він відразу по пояс у воді, а вона каже, що я бачу, що він починає глибше і глибше", - розповіла жінка.

Дівчинка тримала Захара майже півгодини поки примчали мама і сусіди і разом витягли хлопчика з крижаної води.

Нагадаємо, у Нікопольському районі Дніпропетровської області 38-річний чоловік потонув в ополонці, намагаючись зробити ефектне відео. Після занурення він вже не виринув-пошукові операції тривали добу, мужика знайшли в 20м від берега на глибині 4 метри.

Також раніше в Дніпрі на центральному пляжі острова Монастирський два підлітки провалилися під леД. Один з них відразу вибрався на берег, а другий зник під водою. Його тіло знайшли рятувальники.

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