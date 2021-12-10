Вдома батьків чекали голодні діти: на Житомирщині втопилися чоловік із вагітною дружиною

На Житомирщині втопилися чоловік із вагітною дружиною / Скрин из видео

На Житомирщині чоловік із дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули.

Тіло чоловіка рятувальники із водолазами знайшли сьогодні, 10 грудня – на четвертий день пошуків, пише ТСН. Пошуки 26-річної дружини продовжуються.

Подружжя пішло рибалити 4 грудня. Тим часом вдома на них чекали двоє дітей. Батьки довго не поверталися, і дітям довелося дві доби сидіти у голоді та холоді. Пізніше старша донька змогла вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків.

Тоді почалися пошуки зниклих. Рятувальники виявили на воді перекинутий човен.

Всюдихід рятувальників пробив кригу на водоймі, і тоді до пошуків змогли долучитися добровольці на своїх човнах.

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Зазначається, що пошукова операція продовжиться і завтра.

Раніше повідомлялося, що під Києвом потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці. Подружжя з двома дітьми плавали на надувних матрацах. Раптово піднявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега.

Також раніше на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів-підлітків. Дітей намагався врятувати батько, однак не зміг їх відшукати у воді.

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