Вдома батьків чекали голодні діти: на Житомирщині втопилися чоловік із вагітною дружиною

Тіло чоловіка знайшли на четвертий день, дружину шукають і досі.
На Житомирщині чоловік із дружиною, яка була на восьмому місяці вагітності, пішли рибалити і потонули.
Тіло чоловіка рятувальники із водолазами знайшли сьогодні, 10 грудня – на четвертий день пошуків, пише ТСН. Пошуки 26-річної дружини продовжуються.
Подружжя пішло рибалити 4 грудня. Тим часом вдома на них чекали двоє дітей. Батьки довго не поверталися, і дітям довелося дві доби сидіти у голоді та холоді. Пізніше старша донька змогла вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків.
Тоді почалися пошуки зниклих. Рятувальники виявили на воді перекинутий човен.
Всюдихід рятувальників пробив кригу на водоймі, і тоді до пошуків змогли долучитися добровольці на своїх човнах.
Зазначається, що пошукова операція продовжиться і завтра.
Раніше повідомлялося, що під Києвом потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці. Подружжя з двома дітьми плавали на надувних матрацах. Раптово піднявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега.
Також раніше на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів-підлітків. Дітей намагався врятувати батько, однак не зміг їх відшукати у воді.
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