Пірнув в ополонку і не повернувся: з'явилося відео трагедії в Дніпрі

Інцидент стався через тиждень після Водохреща.
У Нікопольському районі Дніпропетровської області 38-річний чоловік потонув в ополонці, намагаючись зробити ефектне відео. У мережі з'явилося кадри інциденту.
На опублікований відео видно, як чоловік роздягається під коментарі друзів, поки для нього готують ополонку.
Після занурення він вже не виринув - пошукові операції тривали добу, мужика знайшли в 20м від берега на глибині 4 метри.
Попросив друга зняти відео
Інцидент стався 5 лютого, на водоймі в Капулівці. Тоді переляканий чоловік, який знаходився в той момент поруч, намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тому він викликав на місце події рятувальників. Рятувальники чоловіка не виявили, тому для його пошуків підключили водолазів.
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Автор: Сергій Кущ