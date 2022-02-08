Пірнув в ополонку і не повернувся: з'явилося відео трагедії в Дніпрі

З'явилося відео трагедії в Дніпрі / ДСНС, скріншот з відео

У Нікопольському районі Дніпропетровської області 38-річний чоловік потонув в ополонці, намагаючись зробити ефектне відео. У мережі з'явилося кадри інциденту.

На опублікований відео видно, як чоловік роздягається під коментарі друзів, поки для нього готують ополонку.

Після занурення він вже не виринув - пошукові операції тривали добу, мужика знайшли в 20м від берега на глибині 4 метри.

Попросив друга зняти відео

Інцидент стався 5 лютого, на водоймі в Капулівці. Тоді переляканий чоловік, який знаходився в той момент поруч, намагався сам дістати товариша, але йому не вдалося, тому він викликав на місце події рятувальників. Рятувальники чоловіка не виявили, тому для його пошуків підключили водолазів.

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