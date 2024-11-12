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В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

Юрій Берендій
12 листопада 2024, 23:25
86
На території кількох областей України з 13 листопада буде введено графіки обмежень потужності через дефіцит в енергосистемі.
В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу
В Україну повертаються графіки відключень світла - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • З 13 листопада на Прикарпатті вводяться графіки обмежень потужності
  • Аналогічні графіки, за даними ЗМІ, буде введено і на території інших областей

Через дефіцит в енергосистемі на території кількох областей України вводяться графіки обмежень потужності. Зокрема відповідні графіки будуть введені по всій території Івано-Франківської та Волинської областей вже з 13 листопада. Про це повідомляє прес-служба "Прикарпаттяобленерго".

"Графіки обмежень потужності графіки будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської області завтра, 13 листопада, в обсязі 5 черг. Відповідно до вказівки Укренерго, графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада", - йдеться у повідомленні.

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В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу
Фото: скріншот

​Енергетики пояснюють, що графіки обмеження потужності були запроваджені через дефіцит в енергосистемі України, викликаний пошкодженням критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та зниженням температури.

Аналогічно у "Волиньобленерго" повідомили, що в середу, 13 листопада, з 07:00 до 20:00 у Волинській області для промислових споживачів буде застосовано графік обмеження електропотужності (ГОП) у п'ять черг.

"Просимо підприємства, що залучені до обмежень, виконати усі вимоги. ГОП стосується тільки юридичних споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що цей графік вводять у разі загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електроенергії.

В "Волиньобленерго" закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом дня.

"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години", - радять енергетики.

За даними джерел видання "Економічна правда" аналогічні обмеження незабаром запровадять й у інших областях України.

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу
Що означають черги відкблючень світла / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні відключення електроенергії можуть розпочатися, якщо температура повітря впаде нижче нуля на понад одну добу, зазначив енергетичний експерт та співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електроенергії. Відтепер графіки відключень не застосовуватимуться до об’єктів сил безпеки й оборони та мобільних операторів, згідно з постановою уряду від 1 листопада 2024 року №1260.

Існує ймовірність, що графіки відключень не будуть введені до кінця листопада, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він зазначив, що найбільший вплив на ситуацію в енергетиці матиме саме військовий фактор.

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