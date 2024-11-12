Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

Юрій Берендій
12 листопада 2024, 21:27
46
У випадку, якщо морози триватимуть не один день, в Україні можуть знову почати відключати світло для стабілізації енергосистеми, вказує експерт.
На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову
За якої умови в Україні можуть початись "серйозні відключення" світла / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Відключення світла в Україні почнуться за умови стабільно мінусової температури
  • Якщо температура опуститься нижче 10 градусів, варто очікувати "серйозні відключення"

Відключення світла в Україні можуть початись після того, я температура повітря опуститься до мінусових позначок на понад один день. Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він зазначив, що відключення можуть розпочатися за умови стабільної низької температури, наприклад, якщо вдень буде мінус 2, а вночі — мінус 5-6 градусів. Тобто, коли морози триматимуться не один день

відео дня

Корольчук вказує на те, що у такому випадку зросте потреба в імпортній електроенергії.

"Але така аварійна допомога просто стабілізує енергосистему і не дає гарантії від відключень. Тобто відключення все одно можливі", - вказує експерт.

Він також наголосив, що якщо температура повітря опуститься нижче мінус 10 градусів, то вато очікувати "відключення вже будуть більш серйозні".

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову
Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетичний експерт і співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за умови загрози застосування РФ стратегічної авіації превентивні відключення електроенергії в українських областях можуть стати регулярною практикою.

Київ та Львів опинилися перед ризиком блекауту з наближенням зими, оскільки енергетична ситуація у цих містах є найскладнішою серед усіх в Україні, зазначив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За словами радника прем’єр-міністра та члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, взимку в Україні можуть вводити відключення електрики за графіком, що залежатиме від погодних умов та морозів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Юрій Корольчук відключення світла
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:53Україна
Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:44Україна
"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв публічно відкинув дружину - що сталося

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

Корупція у МСЕК: вже відомо, скільки прокурорів в Україні мають інвалідність

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

Останні новини

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

Реклама
20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

Реклама
18:56

Угрупування РФ в 2 областях під загрозою: нові деталі удару по арсеналу РФ

18:51

Загроза відключень через обстріли підстанцій АЕС: експерт про найгірший сценарій

18:18

Витекло 15 мільйонів кубометрів води: наслідки підриву Курахівської дамби

18:02

Ліквідація МСЕК: в уряді розповіли, як працюватиме нова система

18:00

"Сорі, Бацька": Дуда неочікувано "плюнув" в Лукашенка - що зробив лідер Польщі

17:37

Чому не можна гортати телефон, сидячи у туалеті: лікар назвав серйозну причину

17:31

Ворог "профукав" наступ: через втрати РФ плани Путіна не мають успіху - експерт

17:19

Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла

17:16

Віддадуть останнє: 5 найщедріших знаків зодіаку

17:11

Павло Поляруш, біографія, фото, інформація про ТОП-менеджера НБУ Поляруша Павла досьє

17:10

Треба знайти Y серед X за 4 секунди: непроста загадка для найрозумніших

17:07

У Києві в ТЦК знайшли чоловіка з простреленою головою: що відомо

16:58

Чим закінчиться "Реванш": зірка серіалу розкрив інтригу фінальних серій

16:30

Усі дивани залишаться цілі: 2 найкращі способи, як власноруч зробити дряпку для котівВідео

16:20

Хороша новина для воїнів: уряд запроваджує прозорий механізм переведення в армії

16:04

Скільки цукру в столовій ложці: простий спосіб вимірювання без ваг

16:03

Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами

16:00

Ще перед інавгурацією: Стубб розкрив плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

15:43

Доросла дівчина: який вигляд має донька Бейонсе і Джей Зі

15:40

Можна створити більше 10 бригад: нардепи пропонують розформувати ТЦКВідео

Реклама
15:40

Навіщо потрібні горизонтальні лінії на задньому склі автомобіля

15:20

"Кордони не можуть бути змінені силою": в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія

15:02

У Кейт Міддлтон рак: репортери сумніваються в діагнозі принцеси

14:53

"Там шансів не було": про останні дні Узєлкова розповіла колега боксера

14:47

Порошенко вибудував корупційну систему МСЕК, наслідки якої відчутні по цей день - Гладких

14:33

Польща направить в Україну легіон військових: перші контракти з ЗСУ підписано

14:31

Головне, не переплутати: для чого використовується кожна комірка пральної машиниВідео

14:29

Будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ: які області накриє небезпечна погода

13:52

Новий рік проведете в бідності: що не можна робити 13 листопада - прикмети

13:52

"Легко судити": колишня дружина покійного Узєлкова відповіла на хейт

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти