На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

У випадку, якщо морози триватимуть не один день, в Україні можуть знову почати відключати світло для стабілізації енергосистеми, вказує експерт.

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За якої умови в Україні можуть початись "серйозні відключення" світла / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Відключення світла в Україні почнуться за умови стабільно мінусової температури

Якщо температура опуститься нижче 10 градусів, варто очікувати "серйозні відключення"

Відключення світла в Україні можуть початись після того, я температура повітря опуститься до мінусових позначок на понад один день. Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він зазначив, що відключення можуть розпочатися за умови стабільної низької температури, наприклад, якщо вдень буде мінус 2, а вночі — мінус 5-6 градусів. Тобто, коли морози триматимуться не один день

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Корольчук вказує на те, що у такому випадку зросте потреба в імпортній електроенергії.

"Але така аварійна допомога просто стабілізує енергосистему і не дає гарантії від відключень. Тобто відключення все одно можливі", - вказує експерт.

Він також наголосив, що якщо температура повітря опуститься нижче мінус 10 градусів, то вато очікувати "відключення вже будуть більш серйозні".

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетичний експерт і співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за умови загрози застосування РФ стратегічної авіації превентивні відключення електроенергії в українських областях можуть стати регулярною практикою.

Київ та Львів опинилися перед ризиком блекауту з наближенням зими, оскільки енергетична ситуація у цих містах є найскладнішою серед усіх в Україні, зазначив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За словами радника прем’єр-міністра та члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, взимку в Україні можуть вводити відключення електрики за графіком, що залежатиме від погодних умов та морозів.

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