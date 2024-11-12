На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

Коротко:
- Відключення світла в Україні почнуться за умови стабільно мінусової температури
- Якщо температура опуститься нижче 10 градусів, варто очікувати "серйозні відключення"
Відключення світла в Україні можуть початись після того, я температура повітря опуститься до мінусових позначок на понад один день. Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Він зазначив, що відключення можуть розпочатися за умови стабільної низької температури, наприклад, якщо вдень буде мінус 2, а вночі — мінус 5-6 градусів. Тобто, коли морози триматимуться не один день
Корольчук вказує на те, що у такому випадку зросте потреба в імпортній електроенергії.
"Але така аварійна допомога просто стабілізує енергосистему і не дає гарантії від відключень. Тобто відключення все одно можливі", - вказує експерт.
Він також наголосив, що якщо температура повітря опуститься нижче мінус 10 градусів, то вато очікувати "відключення вже будуть більш серйозні".
Хто такий Юрій Корольчук
Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.
Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".
У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".
У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.
З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".
З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.
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