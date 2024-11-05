Графіки відключення світла будуть застосовувати не до всіх: що зміниться

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- Відключати світло не будуть на об’єктах сил безпеки і оборони, мобільних операторів
- Такі правила діятимуть до 1 червня 2025 року
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Зокрема, до об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів не будуть застосовувати графіки відключень світла. Про це йдеться у постанові Кабміну від 1 листопада 2024 р. № 1260.
Там зазначається, що до переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:
- об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
- технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Згідно з постановою, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Крім того, як і раніше, у переліку пріоритетне електропостачання присутні:
- об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
- населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.
Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, видання Politico озвучило прогноз, згідно з яким, зима 2024-25 буде важкою для України - відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу через загрозу дефіциту електроенергії.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що існує ймовірність, що графіків відключення світла не буде в Україні до кінця листопада.
Крім того, в Укренерго повідомили, що в Україні наразі немає підстав для повернення графіків відключення електроенергії для населення. Проте зниження температури дійсно призведе до зростання споживання електроенергії.
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