Учасник шоу "Танці з зірками" відверто розповів, які емоції у нього викликає вчинок його зіркового колеги.

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Влад Яма та Віталій Загоруйко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма, Віталій Загоруйко

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За що Віталій Загоруйко дорікнув Владу Ямі

Як змінилося життя хореографа після мобілізації

Відомий український хореограф, чемпіон світу з бальних танців, а нині військовослужбовець ЗСУ Віталій Загоруйко публічно висловився щодо від'їзду Влада Ями за кордон. Зірка "Танців із зірками" в інтерв’ю Аліні Доротюк зізнався, які емоції у нього викликає вчинок колеги.

За словами бійця, Яма свого часу отримав від України колосальний кредит довіри - популярність, телевізійну кар’єру та любов мільйонів глядачів, однак у критичний для країни момент не спрямував цей ресурс на допомогу державі.

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Віталій Загоруйко мобілізувався до ЗСУ / скрін з відео

"Людина отримала завдяки цьому великий дивіденд, щоб цей дивіденд потім спрацював на користь нашої країни - своєю аудиторією, підтримкою, позицією, словом. Він це, на жаль, не використав", - підкреслив хореограф.

Загоруйко не приховує, що поведінка колеги викликає в нього болісні й суперечливі почуття. Артист зізнався, що ще до повномасштабного вторгнення неодноразово отримував вигідні пропозиції щодо переїзду до Європи чи США, але свідомо залишився вдома, щоб розвивати українську культуру.

Де зараз Влад Яма / фото: instagram.com, Влад Яма

"Напевно, десь у мені сидить чи то заздрість, чи то почуття несправедливості від того... Я б не менше заслуговував бути на його місці. Але у мене по-іншому: я тут, я буду тут", - відверто поділився військовий.

Також танцюрист чесно розповів про свій психологічний стан до вступу до лав ЗСУ. Незважаючи на розуміння неминучості призову, постійна невідомість і страх мобілізації буквально паралізували його творче життя в цивільному житті.

Віталій Загоруйко - інтерв’ю / скріншот із відео

"Мені здавалося, що я просто з кожним днем, роком вмираю. Ти перебуваєш якось не за відчуттями, не там, де повинен бути в цей момент. Коли я став причетним до цього, мені стало легше", - зізнався Віталій.

За словами хореографа, після прибуття до військової частини виснажлива тривога зникла, поступившись місцем конкретним завданням, навчанню та відповідальності перед побратимами. Загоруйко переконаний, що, незважаючи на всі найважчі випробування, Україна обов’язково вистоїть і переможе.

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