Спокійно пройдемо зиму: в Міненергетики рознесли прогноз ЗМІ щодо відключень світла

В міністерстві запевняють, що природні явища враховують в балансі системи, головне щоб на її стан не вплинув інший фактор.

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Наразі неможливо спрогнозувати, чи чекати відключень світла в Україні взимку / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Андарак:

В України є шанс пройти зиму без довготривалих відключень

Стан енергосистеми залежатиме від російських обстрілів

Енергетики продовжують ремонтні роботи задля забезпечення українців світлом взимку

4 листопада в "Укренерго" вже повідомили, що фіксують зростання споживання в усіх регіонах України через похолодання. Чи вплине це на відключення електроенергії розповів в етері телемарафону заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

За його словами, перший сніг у столиці та похолодання по усій країні не є несподіванкою і такі погодні зміни передбачені енергетиками. Тому система і надалі працюватиме стабільно, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме масованих ударів по Україні та не пошкодить суттєво енергосистему.

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Водночас оцінку видання Politico, яке стверджувало, що українцям доведеться сидіти без світла до 20 годин на добу, Андарак назвав недостатньо відповідальною.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що ситуацію в енергосистемі як і в найближчі тижні, так і в найближчі місяці, визначатиме тільки інтенсивність російських обстрілів регіонів України.

"На сьогодні жоден експерт не може сказати, як буде зруйнована українська енергосистема цієї зими", - додав представник Міненерго.

Не варто забувати й про те, що зараз триває як і робота українського уряду з міжнародними партнерами задля упередження ворожих атак, так і робота над захистом важливих обʼєктів енергетичної інфраструктури. Окрім цього в Україні створюють додаткові ресурси та резерви для відновлення енергообʼєктів у випадку необхідності.

"Після всіх заходів, які ми плануємо вжити до 1 грудня, сумарний обсяг імпорту буде близько 2,5 ГВт. Тому ресурс в системі достатній. Знову ж таки, якщо не буде сильних руйнацій, а на сьогодні в нас немає підстав вірити в те, що атаки припиняться", - підкреслив він.

Окрім цього українські енергетики не припиняють роботи над відновленням пошкоджених енергооб'єктів, на фоні яких впроваджується розподілена генерація.

"Ремонтна кампанія в нас вийшла трошки краще, ніж ми собі прогнозували. Але вона здійснюється все одно за планом і графіком. Тому на сьогодні наші прогнози, очікування, що резерву в системі, генеруючих потужностей достатньо для того, щоб спокійно пройти зиму", - підсумував Андарак.

Хто такий Роман Андарак? Роман Андарак - юрист, дипломат, фахівець у сфері імплементації європейського законодавства. Заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з 21 травня 2024 року, пише Міненерго.

Відключення світла в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що зима 2024-2025 очікується однією з найважчих за останні три роки. В "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду. Якщо російські удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться, є ймовірність запровадження погодинних відключень електроенергії.

Напередодні в Центренерго попередили, що з наступного тижня в Україні можуть запровадити погодинні графіки відключення електроенергії. Причиною тому є відчутне зниження температури повітря.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що Україна готується до масованих ударів РФ із початком осінньо-зимового періоду і внаслідок атак можливі відключення електроенергії. Але при температурі до нуля градусів відключення світла українцям не загрожує.

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