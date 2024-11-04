Відключення світла в Україні: експерт сказав, чого чекати в листопаді

Ситуація в українській енергетиці найбільше залежатиме від військового чинника.

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Відключень світла в листопаді може не бути / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чи чекати відключень світла в листопаді

Від чого залежить запровадження графіків відключень в Україні

Існує ймовірність, що графіків відключення світла не буде в Україні до кінця листопада. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, військовий фактор найбільше впливатиме на ситуацію в українській енергетиці.

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"Безумовно, якщо не трапиться аварійних ситуацій, не буде пошкоджень великих електростанцій або підстанцій. Я не очікую серйозних відключень у листопаді. Але знову-таки, основний фактор на цей осінньо-зимовий період, який впливатиме на стабільність енергосистеми, - військовий фактор. Всі інші - другорядні", - заявив Омельченко в коментарі РБК-Україна.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Відключення світла в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, 1 листопада в Укренерго заявили, що в Україні поки що немає підстав для повернення графіків відключення електроенергії для населення. Однак зниження температури дійсно призведе до зростання споживання електроенергії.

28 жовтня на території Полтавської та Сумської області застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії. Причиною стали атаки ворожих "Шахедів" на енергетичні об'єкти України.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Україні варто готуватися до масованих ударів РФ із початком осінньо-зимового періоду, внаслідок атак можливі відключення електроенергії.

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