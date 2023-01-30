В Україні видають повістки нового зразка: що загрожує за неявку до військкомату

Документи нового зразка видають військовозобов'язаним після прийняття Кабміном нових правил постановки на військовий облік.

В Україні ввели повістки нового зразка / president.gov.ua

В Україні військовозобов'язаним нещодавно почали видавати повістки нового зразка.

Вони мають відразу кілька відмінностей від попереднього. Про це Т1 Новини розповів начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв.

Документи нового зразка видають військовозобов'язаним після прийняття Кабміном нових правил постановки на військовий облік.

Повістки нового зразка: головні відмінності

В Україні повістки нового зразка мають відразу кілька нововведень: нова назва військкоматів, збільшення переліку документів і додавання згадки про законодавчу відповідальність за неявку.

Відмінність від попереднього зразка в новій назві для військкоматів - тепер це територіальні центри.

Ще одне нововведення: військовозобов'язаним необхідно мати більше документів, які потрібно взяти з собою — до паспорта, військового квитка і приписного додався ідентифікаційний код.

Також прояснена відповідальність за неявку до військкомату: відтепер у повістках згадується законодавча відповідальність за неявку в призначений час без поважної причини.

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"Бувають певні причини, в тому числі і визначені законодавством за якими людина може не прибути в територіальний центр. А зараз вже чітко деталізували, що якщо особа не з'явилася без поважних причин, то тоді вже її чекає відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства", — додав Гусєв.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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