Призов під час мобілізації: у Києві збирають дані про військовозобов'язаних

У Києві збирають інформацію для військкоматів про громадян 1968-2003 років народження.

У Києві збирають дані про військовозобов'язаних / УНІАН

У Києві на підприємствах збирають списки всіх військовозобов'язаних чоловіків, які підлягають призову.

Про це йдеться в оголошенні, розміщеному на офіційному сайті Дніпровської районної держадміністрації. Документ називається "Про проведення оповіщення військовозобов'язаних, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації".

В оголошенні, зокрема, йдеться про обов'язок керівників підприємств сповіщати працівників про необхідність брати участь у мобілізації.

Згідно з опублікованою інформацією, збирається інформація про громадян 1968-2003 років народження.

/ dnipr.kyivcity.gov.ua

Додамо, що списки військовозобов'язаних необхідно подати в термін до 31 січня на електронну пошту Київського міського територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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