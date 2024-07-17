Мобільні оператори працюватимуть без світла довше: в Держспецзв'язку назвали терміни

В Держспецзв'язку зазначили, що мобільні оператори повинні забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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Мобільних операторів зобов’язали збільшити роботу мереж в умовах блекауту / Колаж Главред, фото: УНІАН

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) змінив вимоги до базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Згідно з новими правилами, оператори повинні забезпечити доступність мобільного зв’язку протягом 10 годин при відключенні електроенергії, що є збільшенням строку з 4 годин, який був встановлений раніше. Ця ініціатива зазначена у розпорядженні Держспецзв'язку.

Також вимагається, щоб до 1 вересня цього року мобільні оператори гарантували функціональність усіх об'єктів фізичної інфраструктури, які виконують роль міжнародних центрів комутації, протягом не менше 72 годин при відключенні електрики.

Те ж саме стосується вузлів спеціальних служб, які обслуговують оперативно-диспетчерські служби за номерами 101, 102, 103, 104 та 112. Всі ці вузли мають бути оснащені електрогенераторними установками або змінними блоками батарей для забезпечення роботи протягом перших 72 годин після відключення електропостачання.

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Додатково, протягом 2024 року мобільні оператори мають збільшити потужності, щоб забезпечити безперервний мобільний зв'язок протягом 10 годин під час відключення електрики.

Роботи з модернізації мають розпочатися ще цього року, оскільки до 1 грудня 2024 року щонайменше 80% базових станцій мобільного зв'язку мають бути готові працювати протягом 10 годин після відключення електропостачання.

Крайній термін завершення модернізації обладнання встановлено на лютий 2025 року.

"Забезпечено доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання інфраструктури електронних комунікаційних мереж: (...) до 1 лютого 2025 року" - йдеться в розпорядженні Держспецзв'язку.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати менш суворими. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він зазначив, що аномальна спека в Україні спаде вже з наступного тижня, а також є ймовірність завершення ремонтів деяких енергоблоків, що дозволить їх активно використовувати.

Кількість годин з електропостачанням в Україні може збільшитися вже в серпні, за прогнозом речниці Укренерго Марії Цатурян. Вона пов'язує це з поверненням в експлуатацію енергетичних об'єктів після ремонтів. Проте, зменшення обмежень буде можливим лише за відсутності нових ворожих ударів.

У середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі України енергоблока-тисячника після планового ремонту. У компанії зазначили, що оперативні дії українських атомників значно посилять енергомережу країни.

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