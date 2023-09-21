5G на горизонті: Мінцифри планує запустити пілотну версію вже у 2024 році

Україна готується до впровадження тестового стільникового зв'язку п'ятого покоління (5G) вже наступного року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.
Також він зазначив, що в Україні вдосконалюється існуюча мережа 4G, оскільки під час війни частину обладнання перемістили для зміцнення зв'язку в деяких регіонах, що призвело до погіршення якості зв'язку. Однак ситуація з посиленням стільникового зв'язку у країні поступово покращується.
"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - сказав Федоров.відео дня
Для чого потрібен 5G
5G - це п'яте покоління мобільних мереж, яке є новим стандартом зв'язку для бездротових та мобільних пристроїв. Ця технологія розроблена для забезпечення значно кращої продуктивності і швидкості передачі даних порівняно зі стандартом 4G (LTE) та іншими попередніми поколіннями.
Технологія 5G принесе значні покращення у швидкості передачі даних, досягаючи до 10 Гбіт/с і практично зведе затримку сигналу до нуля. Ця технологія обіцяє революцію в бездротовому зв'язку, сприяючи розвитку різних галузей, включаючи розумні міста, автономні автомобілі та багато інших інноваційних рішень.
5G вже активно використовується у 72 країнах світу, тоді як 137 країн все ще на стадії випробування цієї мережі.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило функцію закриття ФОП в "Дії". Послуга є повністю автоматичною.
Також, Федоров заявив, що Держава зекономила 10 млрд грн завдяки цифровізації. Суттєва економія вдалась завдяки впровадженню прозорої системи обліку і видачі дозвільних документів.
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