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5G на горизонті: Мінцифри планує запустити пілотну версію вже у 2024 році

Аліна Дембіцька
21 вересня 2023, 20:14 оновлено 21 вересня, 20:14
Уряд веде перемовини з однією компанією щодо впровадження 5G.
Федоров, 5G
Мінцифри планує запустити пілотну версію вже у 2024 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна готується до впровадження тестового стільникового зв'язку п'ятого покоління (5G) вже наступного року. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

Також він зазначив, що в Україні вдосконалюється існуюча мережа 4G, оскільки під час війни частину обладнання перемістили для зміцнення зв'язку в деяких регіонах, що призвело до погіршення якості зв'язку. Однак ситуація з посиленням стільникового зв'язку у країні поступово покращується.

"Під час повномасштабної війни багато обладнання переміщено для посилення певних регіонів. Протягом останнього року погіршувався зв’язок. Проте ситуація змінюється", - сказав Федоров.

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Для чого потрібен 5G

5G - це п'яте покоління мобільних мереж, яке є новим стандартом зв'язку для бездротових та мобільних пристроїв. Ця технологія розроблена для забезпечення значно кращої продуктивності і швидкості передачі даних порівняно зі стандартом 4G (LTE) та іншими попередніми поколіннями.

Технологія 5G принесе значні покращення у швидкості передачі даних, досягаючи до 10 Гбіт/с і практично зведе затримку сигналу до нуля. Ця технологія обіцяє революцію в бездротовому зв'язку, сприяючи розвитку різних галузей, включаючи розумні міста, автономні автомобілі та багато інших інноваційних рішень.

5G вже активно використовується у 72 країнах світу, тоді як 137 країн все ще на стадії випробування цієї мережі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило функцію закриття ФОП в "Дії". Послуга є повністю автоматичною.

Також, Федоров заявив, що Держава зекономила 10 млрд грн завдяки цифровізації. Суттєва економія вдалась завдяки впровадженню прозорої системи обліку і видачі дозвільних документів.

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Михайло Федоров Мінцифри
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