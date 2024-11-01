В Україні запускають 5G-зв’язок: Федоров анонсував тестування у трьох містах

5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну інформацією, розповіли у Мінцифри.

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В Україні розпочинається тестування 5G / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні тези із заяви Федорова:

В Україні запускають пілотний 5G

У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання

Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи

У трьох містах України стартує тестування мережі 5G після ухвалення Урядом змін до постанови щодо використання радіочастот. Воно проходитиме у два етапи протягом двох років. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, протягом цього часу у трьох містах проведуть випробування 5G. В рамках пілоту НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять сумісність 5G з військовим обладнанням, аби впевнитися, що нова технологія не вплине на роботу військових мереж.

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"5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - зазначив міністр.

Федоров наголосив, що у рамках постанови операторам надається більша гнучкість у використанні радіочастот. Наприклад, частоти 2100 МГц тепер можуть застосовуватися не тільки для 3G, а й для технологій 2G та 4G. Крім того, відмова від використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить ці частоти для мобільного зв’язку.

"Працюємо над забезпеченням якісного звʼязку попри повномасштабну війну", - додав очільник Мінцифри.

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Мобільний зв'язок в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ще минулого року Федоров розповів, що Україна готується впровадити тестовий зв'язок 5G у 2024 році. Він зазначив, що донині вдосконалювалася існуюча мережа 4G, оскільки під час війни частина обладнання була переміщена для зміцнення зв'язку в окремих регіонах, що погіршило загальну якість зв'язку.

Також НЦУ змінив вимоги для мобільних операторів в умовах воєнного стану. Тепер оператори повинні забезпечити мобільний зв’язок протяго 10 годин при відключенні електроенергії, а не 4 годин, як було раніше.

Як повідомляв Главред, багато хто з нас досі не знає, що насправді означає літера "G". Відповідь на це питання і чим 5G відрізняється від 4G - у матеріалі.

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