В Україні війна поки не закінчується, ситуація на фронті важка - Данілов

Війна в Україні ще не закінчується / УНІАН, ЗСУ

Війна в Україні не закінчується і швидко її завершити не вийде. Для того, щоб досягти перемоги, необхідна консолідація всієї держави. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

Данілов акцентував увагу на тому, що зараз обстановка на фронті дуже важка. Він вважає, що заяви про те, що війна дуже швидко закінчиться, були дуже небезпечними.

"Я вважаю, ті люди, які говорили, що війна дуже скоро закінчиться, що ми вже перемогли, що в квітні місяці будемо святкувати, - говорили небезпечні речі. На жаль, війна ще триватиме, і нам до перемоги багато чого потрібно зробити. Нам дуже важко на фронті, йдуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни", - сказав Олексій Данілов.

Він зазначив, що війна не закінчиться, "поки останній російський чобіт не піде з нашої території". До цього часу весь народ повинен бути напоготові, адже Путін не передумав знищувати нашу країну.

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Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що війна в Україні може затягнутися, а дії російської армії можуть стати більш агресивними.

Нагадаємо, раніше експерт Михайло Самусь розповідав про те, що насправді Росія не буде воювати в Україні 5-10 років. Він переконаний, що у армії РФ не вистачить зброї та бойового духу, щоб так довго утримувати позиції та проливати кров на українській землі.

Самусь вважає, що Росія лише маніпулює Заходом, використовуючи заяви про затяжну війну. Таким чином Путін добитися від Європи тиску на Україну, аби наша держава погодилась на "мирні умови" Кремля.

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