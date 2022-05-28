Росія маніпулює Заходом: Путін не буде воювати в Україні 10 років - експерт

Війна в Україні триватиме не 10 років, Путін маніпулює Заходом / Фото УНИАН, Reuters

Росія шантажує Захід та Україну розмовами про те, що війна, яку розв'язав Путін, може тривати 5-10 років. Так вважає заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, повідомляє ТСН.ua.

Він переконаний, що ці заяви є лише елементами психологічно-інформаційної операції і нічого спільного з реальністю не мають.

"З одного боку Путін каже: завтра ви всі замерзнете, а післязавтра помрете з голоду… Тобто вони дуже сильно розраховують, що в Європі та США почнеться енергетична, економічна та продовольча криза, і вони будуть змушені приповзти на колінах до Путіна. Ці голоси вже лунають. Європейці зараз дуже чухають потилицю. Всі ці терміни про 5-10 років – це сигнали великому європейському бізнесу: якщо ви не вмовите Україну, то ця криза буде довго, і ви не уникнете цієї участі", - сказав Самусь.

Він вважає, що Україна отримає від партнерів необхідну кількість зброї вже у липні. Якщо вона з'явиться у другій половині липня, тоді масштабний контрнаступ розпочнеться вже у серпні.

Якщо розглядати питання повної деокупації Донбасу та Криму, то активна фаза війни може тривати до зими.

"Зараз путінський режим кидає всі свої можливості, щоб досягти політичної цілі. Бо це ж, насправді, не військові цілі. Вони зараз взагалі не рахують своїх втрат, кидаючи все, що можна. В такому темпі, з такою інтенсивністю російська армія довго воювати не зможе. Вони, я впевнений, сподівалися, що буквально в перші години українська армія, коли побачить цю перевагу в 20 разів (на деяких напрямках на Донбасі – ред.), зламається, попливе і почне масово відступати. Але відбулося зворотне. Українська армія продовжує здійснювати дуже ефективну мобільну оборону", - каже Михайло Самусь.

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Експерт наголошує, нині рашисти мають шанси вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, однак повної впевненості у цьому він не має. Самусь не виключає, що ситуація на Донбасі може заклякнути, як на Ізюмському напрямку. Він підкреслив, що нині темпи наступу окупантів зменшуються.

"Те саме відбудеться на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Лиманському напрямках. Вони намагалися перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут, висаджувати десант, але зазнали втрат. Солдати вже не будуть йти далі, навіть попри вказівки генералів. Тому вийде така сама ситуація, як і на Ізюмському та Київському напрямках. А далі питання про західну зброю", - додав Самусь.

Він переконаний, що українські військові зможуть піти у контрнаступ на півдні тоді, коли нам почне надходити необхідна зброя - HIMARS, MLRS або хоча б радянська авіація.

Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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