ЗСУ завдаватимуть потужних ударів: Маломуж розповів, коли чекати перелому у війні

Особливо важливими для України є поставки ракетних засобів за типом РСЗВ / Фото УНІАН

Ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що вже в найближчі півтора тижні ситуація на фронті може істотно змінитися. Коли Збройні сили України отримають ракетні засоби від міжнародних партнерів, вони зможуть перейти до контратаки.

За його словами, ЗСУ продовжує отримувати військову допомогу від західних партнерів. Однак особливо важливими будуть поставки ракетних засобів за типом РСЗВ. Така зброя дозволить знищити далекобійну артилерію російських окупантів, сказав Маломуж в ефірі телеканалу Freedom.

"Ми, звичайно, поставляємо нові резерви, вже вони надходять буквально в останні дні, і новітня техніка. Вона ще не вся надійшла, але в найближчий тиждень-півтора новий контингент з США, Великої Британії, країн Європи буде надходити. Особливо важливо - це ракетні засоби, які були під сумнівом, поставлять чи ні. Вони будуть використовуватися як ракетні засоби. Не як тактичні балістичні ракети, але як РСЗВ Ураган, Смерч. Ось такого роду засоби ми будемо бачити", - сказав Маломуж.

За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, така зброя дозволить знищувати позиції ворога біля населених пунктів, за які тривають запеклі бої.

Маломуж підкреслив, що це також дозволить українським військовослужбовцям надалі перейти до контрнаступальних операцій.

"Ці засоби будуть вражати будь-які цілі біля Сєвєродонецька, Краматорська, Лисичанська, по всіх напрямках трас, які вони зараз намагаються перекривати. Тим більше за іншими напрямками - Херсонський, Харківський, де ми можемо вражати всю систему далекобійної артилерії, всі ракетні засоби – і Смерчі, і Урагани, й інші потужні системи, які працюють по наших військах і знищують наші міста. Тут ми можемо наносити найпотужніші удари, їх знищувати, а після цього проводити дуже потужні контратаки або тактичні наступальні операції. Ось зараз такий ось переломний період", - додав він.

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Як повідомляв Главред, 30 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню. За словами глави Білого дому, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

31 травня експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол повідомив, що Збройні Сили України отримають нову партію високоточних керованих ракет MLRS з більшою дальністю, ніж зараз. Однак дальність їхньої дії не дозволить завдавати удару по території РФ.

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