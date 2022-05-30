Війна в Україні затягнеться, а армія РФ стане агресивнішою - Боррель

Війна в Україні може затягнутись / Reuters

Війна в Україні, яку розв'язала РФ, може затягнутися. Крім того, агресивність російської армії може значно зрости. Так вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє France Info.

Він також зазначив, що економіка РФ поступово "починає зупинятися".

"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою ... Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію", - сказав Боррель.

Глава дипломатії ЄС закликав країни посилити санкції проти Росії. Це допоможе Україні зайняти більш вигідні позиції під час переговорів з РФ.

Нагадаємо, раніше експерт Михайло Самусь розповідав про те, що насправді Росія не буде воювати в Україні 5-10 років. Він переконаний, що у армії РФ не вистачить зброї та бойового духу, щоб так довго утримувати позиції та проливати кров на українській землі.

Самусь вважає, що Росія лише маніпулює Заходом, використовуючи заяви про затяжну війну. Таким чином Путін добитися від Європи тиску на Україну, аби наша держава погодилась на "мирні умови" Кремля.

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Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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