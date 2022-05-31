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Нинішня війна Росії та України може бути далеко не останньою - перший заступник голови МВС

31 травня 2022, 12:02

Вороги хочуть бачити нас мертвими, що не залишає простору для маневру. Гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться - наївно.

Євген Єнін
Україні краще перманентно готуватися до агресій та нарощувати свою міць / Фото УНІАН, РБК-Україна

Росія найімовірніше ніколи не відмовиться від ідеї захопити Київ або всю Україну. Тому навіть після того як нинішня війна закінчиться, потрібно готуватися до нової можливої агресії. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна озвучив перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"У нас же немає жодних ілюзій про те, що це конфлікт екзистенціальний. Наші вороги, як і в історії Ізраїлю, хочуть нас бачити мертвими, що не залишає нам багато простору для маневру. Тепер очевидно зрозуміло, і це підтверджено матеріальними доказами, що Київ планували захопити за кілька днів, так само розраховували на швидку капітуляцію нашої держави. Прорахувалися, але ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою", - сказав Єнін.

За його словами, "гарантувати, що від рішення захопити Київ або Україну хтось відмовиться –це наївно".

"І цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна. Маючи таких сусідів під боком - краще перманентно готуватися до агресій та нарощувати свою міць так, щоби сюди просто боялися сунути свій ніс агресори та їхні спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні і будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не вибирають. На жаль, зараз можливо все", - сказав перший заступник голови МВС.

Єнін зазначив, що зараз може здатися, що стало спокійно, на сирени можна не звертати уваги, до Києва повертаються посольства, а війна перемістилася на схід та південь. Насправді все не так.

"Ми в стані жорсткого протистояння і досі відстоюємо свою незалежність, і небезпека існує навіть там, де зараз відносно безпечно. Навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Передусім, це ракетно-бомбові удари з боку РФ попри те, що Київ одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони", - сказав Єнін.

Крім того, за його словами, є і більш невидимі загрози. Зокрема, це наслідки тимчасової окупації, які залишив після себе ворог, включаючи ДРГ.

"Також на певному етапі ми бачили спад злочинності, але з урахуванням загального зниження рівня життя ми ще зіткнемося із зростанням рівня злочинності, посттравматичним синдромом та іншими проблемами", - резюмував перший заступник голови МВС.

Як повідомляв Главред, 26 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що загроза нападу на Київ з боку Росії існуватиме завжди.

У Міністерстві оборони повідомили, що на чернігівському напрямку фіксується передислокація військових підрозділів Росії, однак ознак створення ударного угруповання на даний момент немає. В оборонному відомстві вважають, що за будь-якої зручної можливості окупанти можуть знову спробувати захопити Київ, щоби змінити хід війни проти України. Загроза столиці буде завжди, тому що реалізація такого плану означає найшвидшу можливість взяти всю країну.

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