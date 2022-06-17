Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

ЗСУ ліквідували окупанта , який називав себе "господарем" українців/ УНІАН, скріншот

ЗСУ ліквідували окупанта Олександра Арбузова, який перед поїздкою на війну обіцяв стати "новим господарем" України. Він допускав

Як повідомив офіцер Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан, до початку вторгнення росіянин робив образливі публікації в соцмережах.

"Єврогейці, заздалегідь вчимо російську мову, будете зустрічати своїх нових господарів!"- писав він у мережі.

twitter.com/Shtirlitz53

Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

Також повідомлялося, що українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

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