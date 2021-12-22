В Україні зібрали рекордний за історію врожай зерна та олійних культур

Кількість зібраного врожаю перевищила прогнози.
В Україні цього року зібрали рекордний за історію врожай зернових, зернобобових та олійних культур. Він навіть перевищив попередній прогноз у 100 млн тонн.
Цього року зібрали понад 84 мільйонів тонн зернових та зернобобових і 22,6 мільйона тонн олійних культур, повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.
" 30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний рекорд врожаю. Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!", – написав Лещенко.
Він наголосив, що на урожай добре вплинули сприятливі кліматичні умови, а також підтримка аграріїв державою.
Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 1 грудня 2021 року було зібрано:
- рекордні 32,72 мільйони тонн пшениці,
- 9,65 мільйони тонн ячменю,
- рекордні 39,82 мільйони тонн кукурудзи,
- 16,4 мільйони тонн соняшнику,
- 3,4 мільйони тонн сої,
- 2,96 мільйони тонн ріпаку.
Ціна на хліб в Україні
Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця 2021 року хліб і вироби з борошна можуть подорожчати, незважаючи на рекордний урожай зерна. Причина – залежність нашої держави від світових продовольчих ринків. Більшість експертів вважають, що хліб подорожчає на 10-15% найближчим часом.
У той же час голова Союзу українського селянства Івана Томич заявив, що ціни на хліб з вересня 2021 року по вересень 2022-го зростуть до 35%. Він пояснив, що трейдери скупили в Україні якісну пшеницю II-III класів і вивезли її за кордон, і це призвело до нестачі якісного зерна на внутрішньому ринку. За його словами, це у свою чергу призводить до виникнення дефіциту.
Про цю проблему розповідав і генеральний директор Укрхлібпром Олександр Васильченко. Він пояснив, що вітчизняні виробники хлібобулочних виробів забили тривогу, адже з країни вивезли за кордон практично всю борошномельну пшеницю. Тепер хліб може подорожчати, оскільки хлібопекарям доведеться закуповувати борошно хорошої якості в Туреччині. А воно, як продукт переробки, обійдеться значно дорожче, ніж зерно.
За словами глави Укрхлібпрому, хлібопекарі вже направили два офіційні листи на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що країна може залишитися без хліба, проте ніякої реакції і відповіді поки не послідувало.
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