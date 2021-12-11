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Різкий стрибок вартості хліба: українцям назвали нову ціну за буханець

11 грудня 2021, 02:24

Ціни на хліб з вересня 2021 року по вересень 2022-го зростуть до 35%, попередив Іван Томич.

хліб
/ УНІАН

На зерновому ринку України назрівають серйозні проблеми, що може позначитися на зростанні цін на хлібобулочні вироби, заявив голова Союзу українського селянства Івана Томич.

У коментарі Апострофу він пояснив, що трейдери скупили в Україні якісну пшеницю II-III класів і вивезли її за кордон.

Експерт пояснив, що це призвело до нестачі якісного зерна на внутрішньому ринку.

За його словами, у свою чергу, це призводить до виникнення дефіциту.

Глава Союзу українського селянства прогнозує, що ціни на хліб з вересня 2021 року по вересень 2022-го зростуть до 35%.

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Він пояснив, що якщо сьогодні буханець хліба коштує 20 гривень, наступної осені її ціна зросте до 25-28 гривень.

При цьому дефіцит зерна позначиться і на якості продукції. Іван Томич вважає, що найближчим часом нас чекає звуження асортименту хлібобулочних виробів на полицях магазинів.

"Якісного хліба буде менше. Крім цього, зменшиться кількість і погіршиться якість макаронних виробів", - додав Томич.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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