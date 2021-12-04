Українців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причину

В Україні зростуть ціни на хліб, каже експерт / УНІАН

В Україні прогнозується зростання цін на хлібобулочні вироби, оскільки хлібопекарям доведеться закуповувати борошно хорошої якості в Туреччині.

При цьому, борошно, як продукт переробки, обійдеться значно дорожче, ніж зерно, заявив генеральний директор Укрхлібпром Олександр Васильченко в інтерв'ю Главкому.

Він пояснив, що вітчизняні виробники хлібобулочних виробів забили тривогу, з країни вивезли за кордон практично всю борошномельну пшеницю.

За словами глави Укрхлібпрому, хлібопекарі вже направили два офіційні листи на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що країна може залишитися без хліба, проте ніякої реакції і відповіді поки не послідувало.

Васильченко назвав тривожну ситуацію "загрозою продовольчій безпеці", яка з кожним днем стає все помітнішою.

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"Я так скажу - ще на початку листопада, коли вивезли вже 13 мільйонів тонн пшениці, 91% (тобто 11,8 мільйон тонн) становила продовольча. Так що я впевнений - на сьогоднішній день всю її вже практично експортували", - додав Васильченко.

Експерт також нагадав, що за роки незалежності в Україні шість разів переглядали норми державного стандарту за якістю пшениці. Кожного разу влада зменшувала кількісні показники клейковини. В результаті, українське продовольче зерно третього класу для виробництва хліба вже не дуже годиться.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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