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В Україні різко злетять ціни на популярні алкогольні напої: що й на скільки подорожчає

19 листопада 2021, 10:38

У Міністерстві очікують, що зростання цін знизить кількість смертей, що сталися через вживання алкоголю.

Алкоголь
Як подорожчають пиво та інші напої / УНІАН

В Україні після прийняття законопроєкту №5600 (наразі прийнятий у першому читанні) приблизно на 2 грн може подорожчати літр пива міцністю 8%, а ціни на лікеро-горілчану продукцію можуть збільшитися приблизно на 2,1 грн за літр через підвищення акцизу на 5%.

Такі дані опубліковані на сайті Верховної Ради. Крім того, зміниться й підхід до розрахунку акцизу. Наразі, незалежно від фортеці пиво, платити потрібно 2,78 грн за літр. За новими ж правилами сума буде варіюватися:

  • для пива з міцністю 4% - 2,39 грн (на 39 копійок менше);
  • для пива з міцністю 8% - 4,79 (на 2 грн і 1 копійку більше).

За даними експертів, така індексація податку дозволить компенсувати загальне зростання цін в країні. Також варто враховувати, що чим вищий розмір акцизів на алкогольну та тютюнову продукцію, тим нижчий рівень споживання. Щоправда, при цьому держава також повинна контролювати тіньовий ринок тане допускати продажу контрафактної продукції в промислових масштабах.

Глава податкового комітету Данило Гетманцев уточнив, що тільки на акцизі на алкогольні напої країна втрачає близько 8 млрд грн:

"За алкоголем – плюс 8 млрд тільки від акцизу. Детінізація має каскадний ефект. Безпосередньо можна лише акциз порахувати, але після детінізації зростають і податки на зарплати, ПДВ, податок на прибуток", – сказав депутат в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Ще одна причина для підвищення цін на алкоголь – спроба поліпшити ситуацію з охороною здоров'я в країні. За даними Мінекономіки з посиланням на дослідження ВООЗ, алкоголем викликана приблизно кожна п'ята смерть в 30 європейських країнах серед осіб у віці 15-19 років і приблизно кожна четверта смерть у віковій групі 20-24 років.

Збільшення ціни на алкогольні напої визнано однією з державних політик, яка зменшує загальне споживання та пов'язану з цим шкоду. Зростання ціни на алкогольні напої на 10% асоціюється зі зниженням приблизно на 32% від кількості випадків смертей, що відбуваються через вживання алкоголю.

Заборона продажу алкоголю і сигарет в супермаркетах

Раніше Главред вже писав, що в Україні може бути заборонений продаж алкоголю і сигарет в супермаркетах і продуктових магазинах. Для торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами пропонується відкрити спеціалізовані торгові точки. При цьому крім алкоголю та сигарет в таких спецмагазинах більше нічого не буде продаватися.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати більш ніж на 21 тисячу грн.

viber
Верховна Рада пиво продаж алкоголю
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