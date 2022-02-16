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В Україні різко зросли ціни на хліб: вартість побила п'ятирічний максимум

16 лютого 2022, 13:47

За рік хлібо-булочні вироби зросли в ціні майже на шість гривень, незважаючи на держрегулювання.

ціни на хліб
Ціни на хліб стали рекордними / pixabay, УНІАН

В Україні За останній місяць середні ціни на хліб зросли більш ніж на 2 гривні.

За даними Міністерства фінансів, середня ціна хліба пшеничного (650 грам) у січні становила 25,20 грн., а станом на 15 лютого вже зросла до 27,70 грн.

Тим часом, на початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни-25,9 грн. У той час, як роком раніше він коштував 20,46 грн.

Ціни на хліб в Україні

Як відомо, 30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів з суттєвою соціальною значимістю.

Тому їх реалізатори, повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання. Причому не більше ніж на 10%.

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Ціни на продукти в Україні

З початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.

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