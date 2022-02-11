Дорожче на 35%: в Україні злетять ціни на хліб

Хліб стане "золотим" / pixabay

Експерти прогнозують в Україні божевільне зростання цін на хліб у 2022 році. Згідно з прогнозами, хлібобулочні вироби кардинально здорожчають в ціні ближче до осені.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич каже, що українцям доведеться купувати хліб за ціною в 35% більше від торішньої вартості.

"Зараз фермери вийшли в поле. Почалося живлення озимих. Це перший захід, який проводять українські хлібороби. У порівнянні з минулим роком, харчування озимих подорожчало в 3,1 рази через подорожчання азотних добрив", - сказав Томич.

читайте такожВ Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінкиТакож відомо, що багато фермерів вже втратили майбутній урожай пшениці, так як стан озимих на українських полях гірше, ніж рік тому.

"У деяких вони становлять 25%. Крім того, сам стан озимих в середньому гірший, ніж торік. Урожай озимої пшениці в 2022 році буде менше, ніж в 2021 році. Адже українські фермери через подорожчання добрив працюють собі у збиток", – додав експерт.

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Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, в 2021 році ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися. Експерти констатують, що всьому виною кілька факторів: пандемія, через яку велика частина транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках.

Як повідомлялося, ціни на курятину в Україні різко зросли. М'ясо птиці подорожчало на рекордні 70% тільки за перші два місяці 2022 року.

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