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Ціни на хліб будуть рекордними: українцям назвали нову вартість

9 лютого 2022, 20:53

Пендзін зазначив, що проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей його купувати.

хліб, ціни
Ціни на хліб в Україні / pixabay

Вартість хліба у лютому в Україні зросте максимум на 5-7%. Як каже виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин, на сьогодні вкрай проблемним є питання продовольчої пшениці, яку досить багато вивезли в листопаді.

"Об'єктивні причини для зростання (цін на хліб - ред.) є. На жаль, не до кінця вирішені питання з агроносителями. Ті аукціони, що влаштовані з продажу дешевого газу, не можуть забезпечити всіх бажаючих хлібопекарів дешевим газом. Тобто, вони змушені вкладати у виробництво хліба дорогий газ", - сказав Пендзін, передає УНН.

За його словами, мінімальна заробітна плата зросла в грудні, що теж буде лягати в ціну товару. При цьому, кожен місяць хліб додавав 2% до ціни.

"І протягом минулого року додавав, і позаторік додавав (2% - ред.). Нам сказали, що хліб дорожчатиме на 15-20%. Але влада вже дає дешевший варіант газу, тому я думаю, що максимум на 5-7% в цьому місяці ми побачимо і все", - розповів Пендзін.

Крім того, Пендзін зазначив, що проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей його купувати.

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"Держава повинна втрутитися і допомогти малозабезпеченим верствам населення прямими адресними посібниками для того, щоб їм здешевлювати (вартість - ред.). Проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей цей хліб купувати. Коли ми з вами говоримо про людей з досить високими доходами, я не думаю, що з них хтось знає, скільки реально коштує хліб. Якщо їм треба, то вони купують. Ми з вами, коли говоримо про вартість хліба, ми говоримо в першу чергу з точки зору доходів малозабезпечених верств населення", - сказав Пендзін.

За його словами, на сьогодні є найбільшою проблемою те, що всі здешевлені ціни на соціально значущі продукти влада збирається погашати за рахунок бізнесу.

"Обмеження торгової надбавки - це обмеження доходів рітейлу. Аукціони з обов'язкового продажу газу власного виробництва приватними організаціями - це мінус доходи приватників. Жодної копійки в Державному бюджеті не виділено на те, щоб дати адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення", - зазначив Пендзін.

Ціни на хліб у 2022 році

З початку 2022 року ціни на хліб різко зросли:

  • хліб житній коштує від 30,66 грн - 31,45 грн;
  • батон нарізний 500 гр від 23,02 грн - 24,33 грн.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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