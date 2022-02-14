Ціни на хліб в Україні рекордно злетять: названо нову вартість

Ціни на хліб / pixabay, УНІАН

Ціни на хліб в Україні будуть неухильно зростати до вересня 2022 року. Як пояснюють експерти, однією з головних причин цього є складна ситуація з борошном.

Глава Союзу українського селянства Іван Томич розповів, що інша причина зростання цін - вартість енергоносіїв.

"Що стосується хліба, то тут спостерігається тенденція поступового зростання цін до вересня. Крім енергоносіїв, це обумовлено фактором номер 1: створюється негативна ситуація по балансах борошна. Я маю на увазі пшеницю другого і третього класу", - розповів Томич, передає ГолосUA.

У той же час він підкреслив: наступного року ситуація може виявитися ще напруженішою. Оскільки у 2022-му очікується менший врожай зернових, ніж у 2021-му.

"У 2022 році я прогнозую менший врожай пшениці в порівнянні з 2021 роком. Обережно оцінюючи посіви, перезимівлю, додається і критична ситуація, якої не було за 20 років, з внесенням азотних і в цілому мінеральних добрив для підживлення озимих", – зазначив експерт.

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Причини зростання цін на хліб

Україна збільшує продаж зерна за кордон. Станом на 9 лютого, зернових та зернобобових культур продано майже 40 млн тонн. Це на 10 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. За словами ж експертів, ще станом на кінець січня з України було вивезено понад 90% продовольчого зерна – того, з якого печуть хліб.

Про нарощування продажів повідомила пресслужба Мінагрополітики. Зокрема, вже експортовано:

пшениці - 17,341 млн тонн (на 4 184 млн тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року);

ячменю - 5 515 млн тонн (+1 560 млн тонн);

жита - 157,5 тис. тонн (+155,8 тис. тонн);

кукурудзи - 16 617 млн тонн (+4 408 млн тонн).

У свою чергу, експерт в галузі сільського господарства Лариса Гук ще в кінці минулого року допускала, що в умовах, що склалися пекарі можуть свідомо піти на зниження якості своєї продукції - почати пекти хліб з низькоякісної борошна. Більш того, в хід цілком може піти і фуражне зерно (зазвичай йде на корм для тварин).

Скільки коштуватиме хліб

"Ймовірно, що в лютому хліб може додати до своєї ціни в гривню. Але на тлі того, що могло б бути - а хліб міг подорожчати без допомоги держави приблизно на 8-10 гривень, споживачі цього зростання особливо не відчують", – говорить перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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