В Україні підскочать ціни на ранні овочі: експерт пояснив, в чому справа / ua.depositphotos.com

Навесні 2022 року в Україні ціни на ранні овочі будуть істотно вище, ніж у 2021 році. Про це в коментарі порталу "Факти" заявив незалежний експерт і кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

"Через зростання цін на газ багато тепличних господарств зупинили свою роботу. На жаль, Уряд не допустив тепличні господарства до участі в газових аукціонах за пільговою ціною. Тому відновлення їх роботи очікується в середині березня. Однак через збільшення цін на насіння, добрива, пальне тепличні господарства не зможуть відновити виробництво в колишніх обсягах. Крім того, нещодавно влада підписала угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Тому наші ранні овочі будуть витіснятися з ринку турецькими. Очікується, що 80-90% ранніх овочів будуть імпортними. При цьому ціни на ранні овочі будуть істотно вище, ніж минулого року", - сказав експерт.

Загалом, каже Хмелевський, українцям не варто чекати, що в країні знизяться ціни на продукти.

"Не варто очікувати зниження цін на продукти харчування в 2022 році. Ціни на енергоносії та добрива залишаться на високому рівні. Прогнози на врожай зернових виглядають не надто оптимістично. Через дорожнечу добрив аграрії знизили рівень їх застосування, що призведе до зниження врожайності. Також через несприятливі погодні умови очікується втрата близько 25% врожаю озимих. Для стабілізації цін на продукти влада повинна обмежити експорт аграрної продукції і ліквідувати наслідки енергетичної кризи", — резюмував експерт.

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Ціни на продукти в Україні:

з початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичина. Зростання в межах 1% зафіксовано також в цінах на батон, житньо-пшеничний хліб, макаронні вироби, вівсяну і гречану крупу. При цьому середня вартість свинини і курки, навпаки, знизилася.

Також ціни на цукор у лютому в Україні рекордно зросли незважаючи на те, що в січні 2022 року ціна на цей продукт впала до 25,78 гривень. У 2021 році цукор став одним з продуктів-рекордсменів по зростанню ціни.

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