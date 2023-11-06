Пекарі попередили українців про можливий стрибок цін на хліб: що сталося

Виробники хліба будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію в разі збільшення тарифів на електроенергію.

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Хліб, монети / колаж Главред, фото УНІАН

Виробники хліба будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію в разі збільшення тарифів на електроенергію. Про це заявив віце-президент Асоціації пекарів України Олександр Тараненко, коментуючи намір профільного органу (НКРЕКП) підвищити граничні ціни (так звані прайс-кепи) на ринку електроенергії, повідомляє портал "Телеграф".

"Для хлібопекарської промисловості зміна тарифів спричинить за собою збільшення витрат на виробництво. Ми не можемо обмежити виробництво періодом з низькими тарифами. Істотну частину процесу виробництва будемо змушені здійснювати під час дії максимальних тарифів. Цей окремо взятий фактор навряд чи стане причиною значного зростання відпускних цін, але якщо поряд зі збільшенням тарифів на електроенергію збільшаться й інші витрати, а це ймовірно, то я не виключаю певного подорожчання хлібобулочної продукції", - говорить він.

Справа в тому, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала збільшити кількість часових зон і підвищити граничні ціни (прайс-Кепи) на електроенергію на ринку на добу вперед на 4-23% в залежності від часу доби.

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Востаннє регулятор переглядав прайс-кепи влітку 2023 року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75% (це відразу ж призвело до того, що ціни на електроенергію збільшилися на третину.

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні значним і помітним чином подешевшала білокачанна капуста.

Водночас, восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу Львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Також, в Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "Квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн).

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