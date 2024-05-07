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З "військкомату" - на фронт: нардеп розповів, як карають працівників ТЦК

Руслана Заклінська
7 травня 2024, 20:32
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Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки правопорушення, вони реєструють й розслідуються, розповів Федір Веніславський.
З 'військкомату' - на фронт: нардеп розповів, як карають працівників ТЦК
Як карають працівників ТЦК за порушення - відповідь нардепа / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Правопорушеннями серед працівників ТЦК та СП в Україні реєструють та розслідують правоохоронці. Після скандальних випадків багатьох працівників ТЦК переводять у бойові підрозділи. Про це заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Київ24".

За його словами, порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів є неприпустимим. За такі порушення працівники ТЦК будуть нести відповідальність, а їхні дії розслідуватимуть правоохоронні органи.

"Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану", - наголосив Веніславський.

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Нардеп підкреслив, що випадки порушення прав людини під час мобілізації набувають суспільного розголосу і на них реагують правоохоронці. Веніславський зазначив, що в таких випадках потрібно вживати "будь-яких заходів".

"Якщо в діях представників ТЦК та СП є ознаки правопорушення, кримінального чи адміністративного, вони реєструють й розслідуються. Дуже багато працівників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками військкоматів й вирушають в бойові підрозділи", - заявив він.

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - нововведення

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. А вже 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

З 'військкомату' - на фронт: нардеп розповів, як карають працівників ТЦК
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Відтепер скасовано статус "обмежено придатний", і чоловіків поділятимуть на "придатних" та "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Як повідомляв Главред, якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою оновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або відмовляється проходити ВЛК, його дані передають у Національну поліцію, оскільки він вчинив адміністративне правопорушення. Поліція доставляє його до ТЦК і СП для складання протоколу про адмінправопорушення, розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

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мобілізація війна в Україні війна Росії та України ТЦК та СП
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