В Україні з'являться два нових види COVID-сертифікати

Список COVID-сертифікатів розширився / додаток ДІЯ

У МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документ. Йдеться про сертифікат про одужання і дитячий COVID-сертифікат, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ході брифінгу.

Сертифікат про одужання - це довідка про одужання людини від COVID-19 в електронному вигляді. Її можна отримати, якщо діагноз потрапив в електронну систему охорони здоров'я.

"Ті, хто заразив COVID-19 не більше 105 днів з моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат", - розповіла заступник міністра.

Сертифікат буде діяти 90 днів з моменту постановки діагнозу і ще додаткові 15 днів лікування.

"Отримати сертифікат можна не частіше двох разів на рік, якщо у вас є введення даних в електронну систему охорони здоров'я", - додала Карчевич.

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читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуДитячий сертифікат видається, якщо дитина отримує хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Для цього одному з батьків необхідно додати свідоцтво про народження дитини в Дію.

Нагадаємо, щеплювати дитину з 12 років в Україні можна тільки вакциною Pfizer і при наявності всіх планових щеплень.

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