В Україні з'являться два нових види COVID-сертифікати

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У МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документ. Йдеться про сертифікат про одужання і дитячий COVID-сертифікат, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ході брифінгу.
Сертифікат про одужання - це довідка про одужання людини від COVID-19 в електронному вигляді. Її можна отримати, якщо діагноз потрапив в електронну систему охорони здоров'я.
"Ті, хто заразив COVID-19 не більше 105 днів з моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат", - розповіла заступник міністра.
Сертифікат буде діяти 90 днів з моменту постановки діагнозу і ще додаткові 15 днів лікування.
"Отримати сертифікат можна не частіше двох разів на рік, якщо у вас є введення даних в електронну систему охорони здоров'я", - додала Карчевич.
читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуДитячий сертифікат видається, якщо дитина отримує хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
Для цього одному з батьків необхідно додати свідоцтво про народження дитини в Дію.
Нагадаємо, щеплювати дитину з 12 років в Україні можна тільки вакциною Pfizer і при наявності всіх планових щеплень.
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