УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні з'являться два нових види COVID-сертифікати

12 листопада 2021, 13:56

Завантажити їх можна в додатку Дія.

COVID-сертифікат
Список COVID-сертифікатів розширився / додаток ДІЯ

У МОЗ анонсували введення нових "коронавірусних" документ. Йдеться про сертифікат про одужання і дитячий COVID-сертифікат, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ході брифінгу.

Сертифікат про одужання - це довідка про одужання людини від COVID-19 в електронному вигляді. Її можна отримати, якщо діагноз потрапив в електронну систему охорони здоров'я.

"Ті, хто заразив COVID-19 не більше 105 днів з моменту запуску функціоналу, можуть отримати сертифікат", - розповіла заступник міністра.

Сертифікат буде діяти 90 днів з моменту постановки діагнозу і ще додаткові 15 днів лікування.

"Отримати сертифікат можна не частіше двох разів на рік, якщо у вас є введення даних в електронну систему охорони здоров'я", - додала Карчевич.

Реклама

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуДитячий сертифікат видається, якщо дитина отримує хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Для цього одному з батьків необхідно додати свідоцтво про народження дитини в Дію.

Нагадаємо, щеплювати дитину з 12 років в Україні можна тільки вакциною Pfizer і при наявності всіх планових щеплень.

Читайте також:

viber
коронавірус новини вакцинація від коронавірусу ковід сертифікат
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні з'являться два нових види COVID-сертифікати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворотГороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворот Суддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплатиСуддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплати В Україні вдарить тріскучий мороз на Новий рік і налетить снігопадВ Україні вдарить тріскучий мороз на Новий рік і налетить снігопад Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову Не робіть так ніколи: експерт розповіла, як знищити імунітет та потрапити до лікарніНе робіть так ніколи: експерт розповіла, як знищити імунітет та потрапити до лікарні
15:39

"Урочисто присягаю не затівати нічого доброго!" Фільми про Гаррі Поттера отримають продовження

15:35

Резонансна ДТП у Харкові: водій був під наркотикамиВідео

15:33

Прийшла з п'янки та залишила в колясці: 21-річна мати повідомила про смерть 4-місячної дитини

15:32

Синоптики назвали дату похолодання в Україні та приходу нового антициклонуВідео

15:14

На Прикарпатті горе-підривник "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсіюВідео

Реклама
14:59

Тортури затриманих і знущання: комендант підпільної в'язниці Ізоляція дав свідченняВідео

14:46

Без Лаврова: названа дата зустрічі глав МЗС Німеччини, Франції та УкраїниВідео

14:42

Першими до школи підуть 1-4 класи: Кличко назвав умову для відкриття навчальних закладів у Києві

14:38

Вийшов на вулицю без паспорта: у Сумській області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень

14:16

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

14:14

5-річний хлопчик дивом вижив в страшній аварії та просить побачити маму: деталі ДТП на ТернопільщиніВідео

14:10

Смачна закуска на Новий рік 2022 за 10 хвилин: рулет з лаваша та крабовими паличкамиВідео

13:56

В Україні з'являться два нових види COVID-сертифікатиВідео

13:47

"Природний процес інфляції": прем'єр Шмигаль розповів, чому в Україні все дорожчаєВідео

13:38

СБУ не впустила в українське небо літак соратника Медведчука: той хотів в РосіюВідео

13:36

"Боялася, бо вагітна": українка шкодує, що не вакцинувалася від коронавірусуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любовіВідео

12:47

Під Харковом чоловік стріляв в електриків, які приїхали відключати світло

12:46

"За 10 років подорожей я такого не бачив": у новому випуску Світу навиворіт покажуть еквадорський "борщ"

12:45

Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у ПолтавіВідео

Реклама
12:43

Що відбувається на білорусько-польському кордоні: росЗМІ повідомили про "прорив" мігрантівФото

12:42

Пішов з життя Віктор Коклюшкін

12:34

У Харкові позашляховик збив дітей на переході: водієві загрожує до восьми років в'язниціВідео

12:23

У Харкові неадекват наїхав на підлітків на "зебрі" і тепер може потрапити за грати на 8 роківВідео

12:08

Українцям роздадуть субсидії на комуналку грошима: хто їх отримає

11:57

"Велике будівництво" Зеленського створює у Житомирі нову "інфекційку" для дітей

11:54

У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"Відео

11:38

Карантин і стаж: чиновники розповіли, як простої фірми впливають на пільгові пенсії

11:29

З четвертої спроби: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж

11:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

11:16

Україну накриє хвиля теплого повітря: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідніВідео

11:06

Кімната для новорічних іграшок та церква у будинку: Схеми з'ясували, як виглядає замок МедведчукаВідео

11:04

"Жінки люблять, щоб ними командували": мережу розлютив підручник іменитого українського професора

10:29

Pfizer, Moderna або Johnson: яка з трьох вакцин рятує від смерті від COVID-19

10:13

Кличко лякає киян "великою катастрофою", про послаблення карантину не йдетьсяВідео

10:05

Копи почали проводити техогляд на дорогах: кого перевіряютьВідео

10:00

"Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі

09:51

У фаті і топлес: протеже Вакарчука блиснула чуттєвою наготою

09:27

Свята в грудні 2021: який день принесе додатковий вихідний

09:23

Кремль може прагнути до просування вглиб території України - КулебаВідео

Реклама
09:17

В Україні злетіли ціни на молочку: в чому причинаВідео

08:42

На Рівненщині п'яний експрокурор "вбив" багатодітну матір і прикривається собакоюВідео

08:36

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

08:24

Кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула нову "червону" лініюВідео

08:14

Гороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

08:01

Черкаси в "червоній" зоні: які обмеження введені в областіВідео

07:57

У Путіна заготовлена багатоходівка, і він буде тиснути на Європу до останньогоПогляд

07:36

Крижаний прогноз погоди на Новий рік 2022: Україну серйозно заморозить, але снігу не буде

07:09

Довели до смерті й викинули: у центрі Києва на клумбі знайшли мертвого крокодилаВідео

06:50

Путін не рятуватиме Медведчука і не відчуває до свого кума жодних сентиментів – астролог

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти