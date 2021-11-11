"Номери світяться - можна перевірити через Bluetooth": противник вакцинації видав безглуздий фейк

Антивакцинатор "аргументував" відмову від щеплення / скріншот з відео

Учасник мітингу противників обов'язкової вакцинації у Києві здивував абсолютно безглуздим фейком про щеплення. Він повідомив, що після вакцинації у людини з'являються спеціальні номери, які він може визначати за допомогою Bluetooth.

"Насправді це не яка ні вакцинація, Ось бачите номери? Цей номери світяться у людини після вакцинації. Це перевіряли вже тисячу разів. Кожна людина може перевірити на своєму смартфоні, включивши Bluetooth", - заявити чоловік у коментарі телеканалу "Київ"

На запитання журналістки, чому ж у неї на телефоні такого немає, чоловік відповів, що вся справа в телефоні, мовляв, у нього стара модель, а у неї - нова.

Чоловік стверджує, що вакциновані люди відображаються в його телефоні за номерами, якщо включити Bluetooth. Але якщо він відійде туди, де не буде людей - номери в телефоні зникнуть.

читайте такожВакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від COVID-штаму "дельта" - МОЗЧоловік також повідомив, що про це він дізнався з Інтернету.

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Раніше в Центрі громадського здоров'я МОЗ України розвінчали один з поширених фейків про вакцину проти коронавірусу. Там заявили, що насправді вакцина не може бути "зброєю", яка змінює генетичний матеріал людини.

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