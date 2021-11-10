Вакцинація 40% українців і 1,5 мільйона щеплень на тиждень: у Кабміні оголосили плани щодо щеплення

В Україні роблять 1,5 мільйона щеплень на тиждень - Шмигаль / kmu.gov.ua

Влада планує вакцинувати до 40% українців вже до кінця тижня. Очікується, що зроблять хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Щотижня в країні роблять 1 500 000 мільйона щеплень. Українцям слід вакцинуватися. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання у середу, 10 листопада, він закликав українців зробити щеплення проти COVID-19. За його словами, влада очікує, що до кінця тижня в Україні стане вже 40% вакцинованих українців. Навіть хоча б однією дозою. В країні робиться 1,5 мільйона щеплень на тиждень.читайте такожКожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинації

"В цілому до кінця тижня ми очікуємо, що принаймні однією дозою будуть вакциновані майже 40% дорослого населення України. Ми робимо понад 1,5 млн щеплень щотижня", - підкреслив Денис Шмигаль.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив рішення, згідно з яким щеплення від коронавірусу в Україні стало обов'язковим для низки професій. В першу чергу вакцинуватися повинні працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше попереджав, що з 8 листопада вчителі та чиновники, які не вакцинувалися проти COVID-19, будуть відсторонені від виконання своєї професійної діяльності. Їх допустять до роботи після того, як вони вакцинуються. На час відсторонення вони не отримуватимуть зарплату, а стаж не нараховуватиметься.

Реклама

У Міністерстві охорони здоров'я також зробили заяву, що з 9 грудня 2021 року набуває чинності оновлений наказ відомства, який передбачає розширення переліку професій, працівники яких повинні вакцинуватися від COVID-19 в обов'язковому порядку.

Відтепер щеплення треба робити і співробітникам підприємств, організацій та установ сфери управління органів центральної влади, працівникам закладів соціальних послуг та захисту прав людей, а також тим, хто працює на стратегічно важливих підприємствах.

Главред рекомендує: