Наслідки після вакцинації: лікар розповів, чому непритомніють та піднімається температура

Інфекціоніст пояснив, що може відбитися і на самопочутті після щеплення.
Вакцинація від коронавірусу в Україні йде повним ходом, але у багатьох все одно виникає багато страхів, пов'язаних з нею.
Це може відбитися і на самопочутті після щеплення, заявив інфекціоніст Федір Лапій у коментарі "ТСН".
Втрата свідомості
"Те, що люди можуть втрачати свідомість після того, як вони зробили вакцинацію – це може і не залежати від вакцини", - говорить медик.
За його словами, ці стани найчастіше пов'язані зі страхом.
читайте такожКоли хворий коронавірусом може потрапити в реанімацію: лікар назвав тривожні симптоми"Тобто через психоемоційні переживання, які відчуває людина перед страхом ін'єкції, вакцинацією, тому що є певні побоювання, пов'язані з міфами. Наприклад, люди, які бояться виду крові, вони непритомніють. Дуже часто це роблять чоловіки. Тобто сам факт ін'єкції або краплі крові може призвести до втрати свідомості", - пояснив Лапій.
Підвищення температури та грипоподібний симптом
Коли є ломота, озноб, то це реакція імунної системи на вакцинацію, запевняє медик.
"І це демонструє розпізнавання імунною системою того, для чого і формується імунна відповідь. Тобто, це розглядається як варіант норми", - пояснив Лапій.
Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. Було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків-833 (це новий антирекорд, такого числа смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.
Попередній антирекорд жертв від коронавірусу був встановлений 5 листопада. Тоді померли 793 людини.
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