В Україні з'явиться новий податок: хто і за що платитиме

Податкова амністія доступна українцям вже зараз / "Сегодня"

В Україні з'явиться новий податок. Громадянам країни доведеться платити податок за витрати. Зокрема, мова йде про тих, хто не зможе пояснити, де взяв гроші на цінну покупку.

Про це в ефірі національного телеканалу заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Якщо людина в майбутньому захоче купити якийсь дорогий актив - квартиру, автомобіль, коштовності, і у нього в цьому випадку можуть запитати: "А звідки у тебе ці гроші"... Це називається непрямі методи податкового контролю", - сказав він.

При цьому, про терміни нового оподаткування Гетманцев не згадав, проте підкреслив, що українці зараз можуть амністувати свої доходи.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців будуть порівнюватися з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу.

Держава перевіряє, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.