В Україні на 20% зросте податок на нерухомість: коли і чому / УНІАН

В Україні з 2022 року податок на нерухомість зросте на 20%. Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

В уряді роз'яснили, що на такий крок довелося піти, оскільки заплановано підвищення розміру мінімальної заробітної плати, до якого прив'язаний податок. У 2021 році його розраховували з розрахунку зарплати в 4723 гривень. А з січня 2022 року за основу братимуть 6 тисяч гривень.

Максимальна ставка податку, кажуть у Кабміні, становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. Тому з наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів платитимуть понад 90 гривень за кожен зайвий квадратний метр.

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Нагадавши, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців будуть порівнюватися з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу.

Держава перевіряє, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.