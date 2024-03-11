УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

Андрій Ганчук
11 березня 2024, 13:50
У Мінську знову нафантазували небезпеку і проведуть навчання, тренування і заняття своїх військ, розповіли у Міністерстві оборони республіки Білорусь.
Лукашенко, НАТО
У Лукашенка не втомлюються боятися НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

У Збройних силах підконтрольної агресору Росії республіки Білорусь почали перевірку бойової готовності з'єднань і військових частин. Підрозділи вивели на навчання. Про це заявив начальник білоруського Генштабу, перший заступник міністра оборони, генерал-майор Віктор Гулевич.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" і, мовляв, тому Мінськ вирішив приділити "величезну увагу підтримці високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".

"З огляду на умови, що склалися, у Збройних Силах відсьогодні починається комплексна перевірка бойової та мобілізаційної готовності. У рамках відданих бойових розпоряджень призначені військові частини та підрозділи будуть виведені в призначені райони, де з ними буде проводитися низка навчань, тренувань і занять", - сказав військовий.

відео дня

Також Віктор Гулевич наголосив, що білоруські війська посилять комплексні перевірки боєготовності, в рамках яких підключать більше сил і засобів.

Загроза наступу з Білорусі

Раніше в ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів і Суми. За даними військової розвідки, у ворога поки що немає сил для проведення подібних операцій.

Росія здатна піти на Київську та Чернігівську області з півночі, вважає майор запасу Олексій Гетьман. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що окупанти за 1-3 тижні можуть перекинути війська на північний напрямок.

Війська РФ поки що не готові до наступу на Харків або Київ, вважає військовий експерт Роман Світан. За його словами, на підготовку до такої операції може піти декілька років. Проте Москва може підготуватися, якщо війна буде заморожена.

Битва за Київ 2022

Битва за Київ — одна з ключових битв у ході російського вторгнення в Україну 2022 року. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі, бої з російськими ДРГ з початку вторгнення відбуваються переважно на обох берегах Дніпра.

Станом на 1 квітня 2022 року бої велися лише за передмістя Києва. В самому Києві бої велися лише з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО новини Білорусі Війська Білорусі
Реклама

Головне за день

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:20 Синоптик
Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

14:41 Україна
Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

14:02 Україна
Всі головні новини

Популярне

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті 10813

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал 9913

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря 5337

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Хотів би віддати цю честь Росії : вперше в історії український фільм отримав Оскар 4733

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

Останні новини

15:36

"Позичте гроші": Алла Мазур потрапила у важку ситуацію

15:33

Чому в супермаркетах завжди ставлять фрукти й овочі біля входуВідео

15:20

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:15

Денис Казанський. Маріупольці показали якість російського будівництваВідеоблоги

15:01

Чому пітніють долоні: поширені причини та способи вирішення проблеми

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:00

РФ закидає позиції "зброєю останньої надії": в ЗСУ зізнались, про що це свідчить

14:50

Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"Відео

14:45

Орхідеї пишно зацвітуть: фахівці розкрили, що необхідно додавати у водуВідео

14:42

В Україні підвищать вартість бензину і дизеля: на скільки зросте ціна

Реклама
14:41

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

14:29

"Втратимо країну": актриса Римма Зюбіна засудила деяких українців

14:22

Оптична ілюзія на перевірку уважності: за 13 секунд потрібно знайти загублений телефон

14:02

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

13:52

"Заплатили страшну ціну": Зеленська висловилася про перемогу України на ОскаріВідео

13:50

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

13:45

"Бояться запаху": чим обробити місце, щоб кіт не гадив у будинкуВідео

13:39

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

12:54

Як зробити черствий хліб м'яким: Клопотенко показав трюк, який допоможе всім

12:45

"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

12:36

Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерієюВідео

Реклама
12:34

"Обличчя приклеїли": Кейт Міддлтон запідозрили у брехні

12:28

Безпілотники атакували важливий арсенал з боєприпасами у РФ - ЗМІ

12:23

Експерт показав трюк із тюльпанами, який продовжить їхнє життя до двох тижнів

12:08

Оскар-2024: Джон Сіна вийшов на сцену голим для оголошення переможцяВідео

12:07

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

11:36

Великі втрати на трьох напрямках: сотні росіян "перемололи" разом із технікою

11:35

В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки

11:33

Захід заморозив 300$ млрд режиму Путіна: коли Україна отримає гроші

11:22

Курйоз на курйозі: як пройшла церемонія "Оскар-2024"

11:09

Церковне свято 12 березня: чому ввечері не можна виходити з дому

10:59

Коли в Україні запрацюють аеропорти: у Кабміні розкрили подробиці

10:43

Китайський гороскоп на 12 березня: Кролику - напружені стосунки, Коню - багато енергії

10:38

Президент Чехії натякнув, скільки солдатів Захід може перекинути в Україну

10:25

"Cитуація там важка": генерал зізнався, які населені пункти ЗСУ можуть "здати"

10:08

"Це варіант": Бербок підтримала обмін Storm Shadow на Taurus

10:08

Арешт Коломойського необґрунтований, його слід негайно звільнити з-під варти - адвокат

09:50

"Архівна Олеся": Дмитро Гордон показав свою дружину в молодості

09:43

Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT

09:36

Заява папи римського: лише бізнес, нічого особистогоПогляд

09:33

Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема "протиотрути" - ISW

Реклама
09:17

Буданов розповів про підготовку серйозної операції в КримуВідео

09:00

НАТО в Україні буде лише в разі геноциду або гострої кризи – ЖдановЕксклюзив

08:31

Гороскоп на завтра 12 березня 2024: Рибам - обстеження, Терезам - менше покупок

08:20

Росіяни вночі атакували Україну 25 "Шахедами": скільки збила ППО

08:10

Нічна атака РФ на Одещину: уражено інфраструктурний об'єкт

07:34

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

06:38

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав ОскарВідео

06:37

РФ атакувала Харків "Шахедами", є "приліт": що відомо

06:15

Імперію пора ліквідуватиПогляд

05:55

В Україні вже є військові країн НАТО: експерт прямо сказав, чим вони займаються

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти