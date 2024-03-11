У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

У Мінську знову нафантазували небезпеку і проведуть навчання, тренування і заняття своїх військ, розповіли у Міністерстві оборони республіки Білорусь.

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У Лукашенка не втомлюються боятися НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

У Збройних силах підконтрольної агресору Росії республіки Білорусь почали перевірку бойової готовності з'єднань і військових частин. Підрозділи вивели на навчання. Про це заявив начальник білоруського Генштабу, перший заступник міністра оборони, генерал-майор Віктор Гулевич.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, він поскаржився на "великомасштабні навчання багатонаціональних сил НАТО" і, мовляв, тому Мінськ вирішив приділити "величезну увагу підтримці високого рівня бойової та мобілізаційної готовності".

"З огляду на умови, що склалися, у Збройних Силах відсьогодні починається комплексна перевірка бойової та мобілізаційної готовності. У рамках відданих бойових розпоряджень призначені військові частини та підрозділи будуть виведені в призначені райони, де з ними буде проводитися низка навчань, тренувань і занять", - сказав військовий. відео дня

Також Віктор Гулевич наголосив, що білоруські війська посилять комплексні перевірки боєготовності, в рамках яких підключать більше сил і засобів.

Загроза наступу з Білорусі

Раніше в ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів і Суми. За даними військової розвідки, у ворога поки що немає сил для проведення подібних операцій.

Росія здатна піти на Київську та Чернігівську області з півночі, вважає майор запасу Олексій Гетьман. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що окупанти за 1-3 тижні можуть перекинути війська на північний напрямок.

Війська РФ поки що не готові до наступу на Харків або Київ, вважає військовий експерт Роман Світан. За його словами, на підготовку до такої операції може піти декілька років. Проте Москва може підготуватися, якщо війна буде заморожена.

Битва за Київ 2022 Битва за Київ — одна з ключових битв у ході російського вторгнення в Україну 2022 року. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі, бої з російськими ДРГ з початку вторгнення відбуваються переважно на обох берегах Дніпра. Станом на 1 квітня 2022 року бої велися лише за передмістя Києва. В самому Києві бої велися лише з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань, пише Вікіпедія.

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