В Україні поміняли правила отримання водійських прав: що тепер буде інакше

Українці вже з осені 2023 року зможуть самостійно готуватися до здачі теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-pomenyali-pravila-polucheniya-voditelskih-prav-chto-teper-budet-inache-10490002.html Посилання скопійоване

Крім того, введена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів для автошкіл і сервісних центрів МВС / колаж Главред, фото УНІАН і Нацполіція

Українці вже восени нинішнього року отримають можливість самостійно готуватися до здачі теоретичної частини іспиту на отримання водійських прав. Такі норми передбачає законопроєкт № 7354, який вступив в силу в кінці липня.

Як пояснюють в Головному сервісному центрі МВС, самопідготовка водіїв буде дозволена з 29 жовтня.

Крім того, введена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів для автошкіл і сервісних центрів МВС – за порушення при підготовці майбутніх водіїв і їх допуск до керування транспортними засобами.

відео дня

І з 29 жовтня водії зможуть вибирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу та основи надання медичної допомоги – самостійно або в автошколі. У той же час для практичної частини навчання в автошколі потрібно буде обов'язково пройти а для цього будуть потрібні:

акредитований інструктор;

спеціально переобладнаний навчальний автомобіль;

певна кількість годин навчання для кожної з категорій.

І тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній іспит, а потім і іспит в сервісному центрі МВС. При цьому, поки кандидат у водії успішно не здав теорію, то йому не можна починати практичну частину.

Які штрафи ввели для автошкіл і центрів МВС

Навчальні заклади та сервісні центри МВС тепер можуть бути оштрафовані за цілий ряд порушень.

Для автошкіл це:

проведення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів людьми, які не мають діючих документів спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів;

допуск осіб, які не здали теоретичну частину, до практичної підготовки водіїв;

проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог ПДР, або особою, позбавленою права керування транспортними засобами.

Розмір штрафів для автошкіл закріплений в законі на рівні від 500 до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тисячі грн до 13,6 тисячі грн).

Пізніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що обмеження кількості спроб здачі практичних іспитів для отримання водійського посвідчення пізніше скасовано.

Тепер людина протягом року після завершення навчання в автошколі та отримання сертифікату може:

мати необмежену кількість разів здавати теоретичного іспиту;

мату необмежену кількість спроб за два роки з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Нагадаємо, ще травні 2022 року, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав, що в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем.

Чиновник повідомив, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини - який може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

До того, у грудні 2021 року, український уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи-електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "Дія" нарівні з паперовими.

Інші новини: