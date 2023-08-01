УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні поміняли правила отримання водійських прав: що тепер буде інакше

Дмитро Відоменко
1 серпня 2023, 14:51 оновлено 1 серпня, 15:53
137
Українці вже з осені 2023 року зможуть самостійно готуватися до здачі теоретичного іспиту на отримання водійського посвідчення.
Права, поліція
Крім того, введена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів для автошкіл і сервісних центрів МВС / колаж Главред, фото УНІАН і Нацполіція

Українці вже восени нинішнього року отримають можливість самостійно готуватися до здачі теоретичної частини іспиту на отримання водійських прав. Такі норми передбачає законопроєкт № 7354, який вступив в силу в кінці липня.

Як пояснюють в Головному сервісному центрі МВС, самопідготовка водіїв буде дозволена з 29 жовтня.

Крім того, введена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів для автошкіл і сервісних центрів МВС – за порушення при підготовці майбутніх водіїв і їх допуск до керування транспортними засобами.

відео дня

І з 29 жовтня водії зможуть вибирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу та основи надання медичної допомоги – самостійно або в автошколі. У той же час для практичної частини навчання в автошколі потрібно буде обов'язково пройти а для цього будуть потрібні:

  • акредитований інструктор;
  • спеціально переобладнаний навчальний автомобіль;
  • певна кількість годин навчання для кожної з категорій.

І тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній іспит, а потім і іспит в сервісному центрі МВС. При цьому, поки кандидат у водії успішно не здав теорію, то йому не можна починати практичну частину.

Які штрафи ввели для автошкіл і центрів МВС

Навчальні заклади та сервісні центри МВС тепер можуть бути оштрафовані за цілий ряд порушень.

Для автошкіл це:

  • проведення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів людьми, які не мають діючих документів спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів;
  • допуск осіб, які не здали теоретичну частину, до практичної підготовки водіїв;
  • проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог ПДР, або особою, позбавленою права керування транспортними засобами.

Розмір штрафів для автошкіл закріплений в законі на рівні від 500 до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тисячі грн до 13,6 тисячі грн).

Пізніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що обмеження кількості спроб здачі практичних іспитів для отримання водійського посвідчення пізніше скасовано.

Тепер людина протягом року після завершення навчання в автошколі та отримання сертифікату може:

  • мати необмежену кількість разів здавати теоретичного іспиту;
  • мату необмежену кількість спроб за два роки з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Нагадаємо, ще травні 2022 року, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав, що в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем.

Чиновник повідомив, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини - який може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

До того, у грудні 2021 року, український уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи-електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "Дія" нарівні з паперовими.

Інші новини:

МВД водійські права посвідчення
Реклама

Головне за день

Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

15:36 Україна
Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський

15:15 Ексклюзиви
РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

12:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:36

"Слабке ППО": експерт пояснив, чи міг український дрон атакувати Москву

16:25

"Мені байдуже на Україну": український співак у Європі поскаржився на душевний стан

16:13

"Знайомтеся, Марсель": Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя прийомного сина

16:12

Розлітається на ура: швидка намазка з 3 інгредієнтів з чудовим смаком - рецептВідео

16:00

Чому 2 серпня не можна дивитися в дзеркало і на свою тінь: прикмети і заборони

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - СунгуровськийУдари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський
15:47

"Сили на полі бою рівні": начальник Генштабу Естонії оцінив, коли буде прорив ЗСУ

15:42

Загадка для тих, хто любить котів: потрібно знайти хвостатого улюбленця в кімнаті

15:38

ЗСУ можуть зламати "хребет" окупантам на півдні вже до жовтня - АрестовичВідео

15:36

Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

Реклама
15:22

Захисник Азовсталі Діанов показав, як гуляв з Кевіном Костнером

15:13

Гороскоп на серпень 2023 року для Стрільців: астролог назвала день здійснення мріїВідео

15:01

Маніяк ґвалтував викрадену дівчину цілих 14 років: втекти їй допомогла мати чоловіка

14:53

Помер "Пі-Ві Герман" - актор та комік Пол Рубенс

14:51

В Україні поміняли правила отримання водійських прав: що тепер буде інакше

14:47

Догляд за трояндами в серпні: що обов'язково потрібно зробити з квітами

14:35

Шалені огірки на зиму: бутербродний спосіб, як в Макдональдсі

14:33

Стиль від Єви Мендес: актриса показала модний аутфіт з кухонних губок

14:28

Як православне російське ППО не здатне захистити Москва-СітіПогляд

14:25

Україну накриє відразу 3 шторми: календар магнітних бур на серпень

14:17

У Держдумі вигадали помсту за атаку дронів на Москву: Гурульов назвав ціль

Реклама
14:11

"Загроза далі існує": Пєсков відреагував на атаку Москви і застеріг росіян

14:10

В Україні змінилися правила поповнення мобільного рахунку: що потрібно знати всім

13:58

У Львові суд покарав хлопця, який на всю гучність у джипі слухав Лепса

13:45

Колишня невістка Єлизавети II вперше з'явилася на публіці після мастектомії

13:39

Чому неправильно казати "картина написана маслом": Авраменко пояснив помилкуВідео

13:35

Як прибрати пестициди з покупних фруктів: дівчина показала простий спосіб

13:34

"Будують собі "православний Талібан": Загородній оцінив шанси розвалу РФВідео

12:51

В України є план на випадок загибелі Зеленського: ЗМІ розповіли, хто керуватиме країною

12:51

Не сміття, а корисна річ: що можна зробити з непотрібних пробок від пляшок

12:50

Кому скасували виплати ВПО: що сталося з грошима для переселенців

12:47

"Повторення війни": експерт розкрив, чому Росія прагне переговорів і чим це загрожує

12:43

В Україні поміняли правила поповнення карт через термінали: як покласти гроші

12:26

РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

12:22

Дженніфер Лопес в міні-бікіні і діамантах показала стильний пляжний лук

12:05

США уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів - FT

12:03

Кабаєва стрибнула б з 10-го поверху: тренерка з РФ похвалилася своїм впливом на коханку Путіна

11:58

"Війна перейде на територію Росії": у Зеленського прокоментували атаку по Москві

11:53

Данилко розповів, як Сердючку намагалися купити в Росії

11:34

Біле мокре плаття і хвилі: Меган Фокс захопила новими фото

11:30

Дівчина показала, як прочистити трубу каналізації: потрібно всього 2 інгредієнтиВідео

Реклама
11:23

Білорусь готується масово виробляти у себе іранські дрони Shahed - ISW

11:22

"Путіну доведеться посадити 100 тисяч осіб": Загородній пояснив, що означає арешт СуровікінаВідео

11:16

Росія вже не може зупинити УкраїнуПогляд

10:47

Відкрили вогонь на ураження: диверсанти РФ вночі штурмували кордон у Чернігівській області

10:14

"Летять дуже низько": у ЗСУ пояснили, чи можуть росіяни збивати Storm Shadow

10:10

Заборонено законом: чому в Сінгапурі не можна жувати жуйку

10:02

Україну рекордно розтопить: синоптики назвали дату максимальної спеки

09:58

Галкін і Вайкуле на її фестивалі поговорили росіян і заспівали латиською мовою:

09:39

ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах

09:32

Представили секретну доповідь: Зеленський вранці терміново скликав усіх силовиків і військових

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти