glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні стало складніше отримати водійські права: що змінилося

5 січня 2023, 19:03
В Україні змінився порядок отримання водійських прав. Тепер вчитися водінню потрібно після здачі теоретичного іспиту.
Авто, права
В Україні стало складніше отримати водійські права : що змінилося / Колаж фото УНІАН

В Україні поміняли порядок отримання водійських прав. Про це йдеться в офіційному повідомленні на Facebook-сторінці українського МВС.

Як кажуть поліцейські, тепер людині після навчання в автошколі потрібно буде здати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. І тільки після цього він отримає право освоїти практичні навички водіння. І вже потім вдруге здає іспит з водіння в МВС.

"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад і проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу — практичної підготовки. Освоюєте водійські навички, здаєте внутрішній іспит в автошколі, отримуєте свідоцтво і звертаєтеся в сервісний центр МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, Приходьте і отримуєте своє перше водійське посвідчення", - повідомили поліцейські.

Нагадаємо, раніше, у травні 2022 року, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав, що в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем.

Чиновник повідомив, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини-який може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

До того, у грудні 2021 року, український уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи-електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "Дія" нарівні з паперовими.

Інші новини:

МВД водійські права ДІЯ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:48

Всесвітньо відома італійська модель повністю видалила молочні залози

19:40

Геннадій Гудков. Росії досить ресурсів на півтора роки війниВідеоблоги

19:40

"Хай забирають свій мотлох і відправляються на Росію": Данілов різко відповів на "перемир'я" ПутінаВідео

19:30

Святвечір 2023: красиві вірші і теплі слова для Ваших рідних

19:19

Ніякого "перемир'я" не будеПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:16

"5% на те, що перемир'я буде": експерт пояснив, що насправді означає заява КремляВідео

19:09

"Припинення вогню на Різдво": гра Путіна в договороздатність почаласяПогляд

19:07

"У хід пішли стандартні хитрощі": в ОП відповіли на "різдвяне перемир'я" від РосіїВідео

19:03

В Україні стало складніше отримати водійські права: що змінилося

Реклама
19:02

Собчак пожаліла Газманова і Меладзе після скандальної вечірки в Дубаї: "Стримуйте чекістську кров"

18:54

На Україну насувається ще одна "напасть": погода влаштує катастрофуВідео

18:45

І російським, і американським, і українським політикам вигідне затягування війни: Світан назвав причинуВідео

18:26

У Байдена не чекають швидкої перемоги України на сході над Росією - Sky NewsВідео

18:22

Медведєв забився в істериці через військову допомогу Україні і з піною біля рота погрожував НАТОВідео

18:00

"Від Брянська до Ростова": лінія фронту розтягнеться, а війна може тривати 10 років - СвітанВідео

18:00

Чому не можна спати в шкарпетках навіть в люту холодригу: стара прикмета і лікарська заборонаВідео

17:54

В Україні "заскакали" ціни на м'ясо: яке саме подорожчалоВідео

17:50

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

17:42

Слава Дьомін розкрив відверті подробиці роману з відомою ведучою

17:30

Гороскоп Таро на 2023 рік: Рибам - проблеми з довірою, Близнюкам - свобода, Овнам - вигорянняВідео

Реклама
17:16

У Росії зникла безвісти Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко

17:15

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогнюВідео

17:07

Українофоб Михалков потрапив до лікарні, стан важкий

17:00

З наступаючим Різдвом - душевні вітання і листівки напередодні світлого свята

16:59

Війна може затягнутися до 2024 року: Світан назвав виннихВідео

16:43

ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

16:40

ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогнюВідео

16:30

Штопор не знадобиться: 4 найпростіших способи відкрити пляшку вина

16:30

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

16:25

Несамовито заволав: Галкін вигукнув "Героям слава" на концерті

16:23

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

16:19

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в УкраїніВідео

16:08

Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

16:02

Як перевірити якість прального порошку за допомогою курячого яйця: ви будете здивовані

15:58

"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиноюВідео

15:43

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

15:24

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижкуВідео

15:20

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

15:02

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 січня: Левам - прощання з тривогами, Терезам - знайомство, Водоліям - творчістьВідео

Реклама
15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

14:55

Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

14:40

Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні - міністр культуриВідео

14:37

Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по УкраїніВідео

14:19

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

14:06

Таролог розповіла, коли можна чекати перелому у війніВідео

14:04

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

13:55

"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"Відео

13:50

"Зрада вже відбулася": Корольова розповіла про своє розлучення

13:49

Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу БудановаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти