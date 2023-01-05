В Україні змінився порядок отримання водійських прав. Тепер вчитися водінню потрібно після здачі теоретичного іспиту.

В Україні стало складніше отримати водійські права : що змінилося / Колаж фото УНІАН

В Україні поміняли порядок отримання водійських прав. Про це йдеться в офіційному повідомленні на Facebook-сторінці українського МВС.

Як кажуть поліцейські, тепер людині після навчання в автошколі потрібно буде здати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. І тільки після цього він отримає право освоїти практичні навички водіння. І вже потім вдруге здає іспит з водіння в МВС.

"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад і проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу — практичної підготовки. Освоюєте водійські навички, здаєте внутрішній іспит в автошколі, отримуєте свідоцтво і звертаєтеся в сервісний центр МВС. Якщо успішно долаєте практичний іспит, Приходьте і отримуєте своє перше водійське посвідчення", - повідомили поліцейські.

Нагадаємо, раніше, у травні 2022 року, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав, що в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем.

Чиновник повідомив, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини-який може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

До того, у грудні 2021 року, український уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи-електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "Дія" нарівні з паперовими.

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