У" Дие " водійські права, техпаспорти та студентські прирівняли до паперових - офіційно

Додаток "Дія" / УНІАН

Уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи - електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "дія" нарівні з паперовими.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації на офіційному порталі Кабміну.

"Водійські права, техпаспорт і студентський в "Дії" тепер приймаються нарівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до впровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки прийнятому закону Про режим paperless в Україні з'явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово всі важливі для українців документи будуть доступні в "Дії"", - говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чиновник також зазначив, що з 2019 року ці документи були дійсні лише в рамках експериментальних проектів, які цілком успішно себе зарекомендували. За цей час сформували 751 тисячу електронних студентських квитків. А також 4,4 мільйона водійських посвідчень і 4,2 мільйона свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

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Нагадаємо, раніше Мстислав Банік розповів про складнощі, з якими стикаються українці під час отримання різних послуг.

"Всього в Україні близько 2500 послуг. Є такі масові, як субсидія, яку отримують 1,5 млн осіб на рік, а є послуги, які отримує дві сотні людей на рік. Трапляються і ситуації, коли одна і та ж послуга в 10 регіонах може називатися по-різному і з цим є певні складнощі, тому що немає єдиного каталогу послуг", — підсумував він.

Пізніше Банік заявив про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія".

"Всі давно чекали, коли з'явиться можливість оформити субсидію через "Дію", це дуже чутлива і важлива тема. Нарешті, Міністерство соціальної політики повністю готове до впровадження електронних послуг. Тому в листопаді представимо субсидію та інші соціальні послуги", — пообіцяв чиновник.

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