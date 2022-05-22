В Україні водіїв чекають нові штрафи: названо суми

В Україні 22 травня завершується період тестового режиму роботи WIM-комплексів.

З 23 травня на порушників габаритно-вагових норм накладатиметься штраф згідно з чинним законодавством.

В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

від 5 % до 10 % - 8 500 грн;

від 10% до 20 % - 17 000 грн;

від 20% до 30 % - 34 000 грн;

понад 30% встановленої норми - 51 000 грн.

Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг або відділах безпеки дорожнього руху управлінь патрульної поліції, представництвах Укравтодору.

Регулювання цін на паливо

Уряд України на період дії карантину ввів держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива. Останні значення: бензин - не вище 6,5 грн/літр, дизельне паливо – не більше 7 грн / літр.

Кабмін також дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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