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В Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР

10 лютого 2022, 14:41

Вже створено відповідний законопроект, в якому йдеться про "елітні авто" та їх водіїв.

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Нові штрафи отримуватимуть тільки водії елітних авто / Колаж

До Верховної Ради України внесли законопроект № 7026, в якому передбачаються нові штрафи для деяких водіїв. Зокрема, мова йде про власників автомобілів, вартість яких перевищує 85 тисяч доларів. Їх за порушення ПДР штрафуватимуть у десятикратному розмірі.

Як повідомляє SUD, у пояснювальній записці йдеться, що мета проекту - підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів.

У зв'язку з цим передбачено введення поняття "Елітний транспортний засіб" – легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно).

Це пов'язано з тим, що з 1 січня розмір мінімалки в Україні 6 500 грн, таким чином елітним автомобілем вважається, якщо ціна становить 2 437 500 грн. Тобто приблизно 85 тисяч доларів.

Також наголошується, що середньоринкова вартість елітних транспортних засобів буде визначатися Міністерством економіки України за методикою, затвердженою урядом. Дані списки до 1 лютого кожного року будуть розміщуватися Міністерством економіки України на своєму офіційному веб-сайті.

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Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України Про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (КК) та збільшити в 10 разів розміри штрафів, передбачені КУпАП за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушення правил дорожнього руху, вчинені при управлінні елітним транспортним засобом.

Закон може набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2023 року, але не раніше дня введення в дію Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України про зниження оподаткування соціальних автомобілів та оподаткування елітних автомобілів".

Нагадаємо, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі автомобіль-"фантом" патрульної поліції влучив в ДТП. Аварія трапилася за участю службового автомобіля Skoda Kodiaq і Lexus RX350.

Як відомо, "фантоми" оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, що дозволяють проводити вимірювання швидкості, як при русі, так і при зупинці. Всі злочини швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

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