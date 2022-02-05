У Києві поліцейський "фантом" зіткнувся з Лексусом: хто винен

Станом на 5 лютого вже винесено 12 807 постанов щодо правопорушень, зафіксовані "фантомами" в автоматичному режимі.
У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі автомобіль-"фантом" патрульної поліції потрапив у ДТП.
"Сьогодні, близько 09 години, в Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участю службового автомобіля Skoda Kodiaq і Lexus RX350. Водій Lexus не дотримувалася безпечного бокового інтервалу і зіткнулася зі службовим автомобілем. В результаті ДТП постраждалі відсутні. Службовий автомобіль" фантом " отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу", - написав перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook
Копи склали протокол щодо водія Lexus за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Тим часом, за словами Білошицького, станом на 5 лютого вже винесено 12 807 постанов щодо правопорушень, зафіксованих "фантомами" в автоматичному режимі.
Також він додав, що ДТП для таких патрульних авто не рідкість.
На даний момент вулиці столиці патрулюють 4 автомобілі-"невидимки".
Як відомо, "фантоми" оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, що дозволяють проводити вимірювання швидкості, як при русі, так і при зупинці. Всі злочини швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.
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