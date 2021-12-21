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У Києві іноземець до смерті забив пішохода, який не порушував ПДР

21 грудня 2021, 15:00

Шофер завдав кілька ударів чоловіка по голові.

молоток, суд
Іноземець потрапив під суд / pixabay

У Києві іноземець потрапив під суд, після конфлікту на дорозі. Він до смерті забив пішохода.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, трагедія трапилася в лютому 2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі столиці. Конфлікт з летальним результатом виник між водієм автомобіля Hyundai і пішоходом, який, між тим, не порушував ПДР.

Відзначається, що шофер, не впоравшись з емоціями, вийшов з машини і кілька разів вдарив чоловіка по голові. В результаті, 52-річний потерпілий помер від отриманих травм на місці. Підозрюваний тим часом зник з місця злочину. Але його все ж затримали і відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") КК України.

"Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Обвинувальний акт у зазначеному резонансному кримінальному провадженні направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла у позашляховик. В результаті зіткнення постраждали шестеро людей. Їх забрала швидка в міську лікарню №16. Інформації про їх стан поки немає.

Також раніше в Луганській області в ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледицю, він злетів у кювет і перекинувся. В результаті аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

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