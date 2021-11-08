Порушники ПДР можуть назавжди позбутися права кермувати автівкою

Порушники ПДР можуть залишитися без права водити авто / 24tv.ua

У парламенті зареєстрований законопроект, який передбачають довічне позбавлення права керування автомобілем. Йдеться про систематичне порушення ПДР.

Проектом закону №6278, автором якого є нардеп Юлія Світлична, пропонується внести зміни до статті 30 Кодексу України Про адміністративні правопорушення та до статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення наданого громадянину права керування транспортними засобами на довічний термін.

Такі ж зміни пропонується внести і до статті 55 Кримінального кодексу "Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю".

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.