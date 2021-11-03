На дорогах України збільшилася кількість камер автофіксації порушень ПДР: де вони розташовані

Їх встановили в трьох містах і в одній області / УНІАН

Україна встановлює все більше камер відеофіксації порушень ПДР. Вже в п'ятницю, 5 листопада, на автодорогах запрацюють ще 18 "прихованих камер", які фіксуватимуть порушення ПДР в автоматичному режимі.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook Facebook. Він зазначив, що подібні системи приступили до роботи на автомобільних дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького, а також Запорізької області.

Нові камери типу Каскад будуть встановлені за такими адресами:

Місто Херсон:

вул. нафтовиків, 4 напрямок приладу вул. Адмірала Макарова;

вул. нафтовиків, 13 напрямок приладу вул. Івана Богуна;

вул. Перекопська, 163 напрямок приладу вул. 28-ї армії;

Бериславське шосе, 46 напрямок напрямку приладу вул.Урожайна.

Місто Одеса:

Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;

Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;

вул. Семена Палія, 80 напрямок приладу вул. Академіка Заболотного;

Миколаївська дорога, 205 напрямок приладу вул. Лиманна;

просп. Небесної Сотні, 4 напрямок напрямку приладу вул. Левітана;

Миколаївська дорога, 287 напрямок приладу Південна дорога;

просп. Шевченка, 4-й напрямок приладу вул. Семінарська;

просп. Добровольського, 123-й напрямок приладу вул. Генерала Бочарова;

вул. Семена Палія, 25-а напрямок напрямку приладу Південна дорога.

Місто Хмельницький:

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Вінницьке шосе, 8/1 напрямок напрямку приладу вул. Молдавська;

вул. Кам'янецька, 132 напрямок приладу вул. Житецького;

просп.Миру, 65 напрямок приладу Старокостянтинівське шосе.

Запорізька область:

на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок м. Маріуполь;

на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу М.Донецьк.

Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 236 приладів. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

В Україні запрацювали нові правила дорожнього руху

Нагадаємо, що з 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'являться нові знаки, дорожня розмітка, а також набудуть чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

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