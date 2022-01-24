На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

Поліцейські авто - "фантоми" / НПУ

У вівторок, 25 січня, з 8 години ранку патрулювати вулиці почнуть поліцейські авто-"фантоми". Ці машини будуть без розпізнавальних знаків. Їх призначення-стежити за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі.

Як повідомили в прес-службі Патрульної поліції України, на даний момент з метою прихованого стеження за дотриманням ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки і моделі авто називати не будуть.

"Фантоми" будуть оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, що дозволяють проводити вимірювання швидкості, як при русі, так і при зупинці.

Всі злочини швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

У " фантомі "патрулюватимуть інспектори, які у разі грубих порушень ПДР згідно з вимогами статті 35 ЗУ" Про Національну поліцію", зупинятимуть автомобілі порушників та розглядатимуть справи про адмінправопорушення.

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При автоматичній фіксації зчитується і розпізнається номерний знак з подальшою перевіркою в базах даних.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про введення штрафних балів для водіїв. Як тільки їх число досягне 12-водія тимчасово позбавлять права керування транспортним засобом.

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