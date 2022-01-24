УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

24 січня 2022, 17:56

Всі порушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки автомобіля.

false
Поліцейські авто - "фантоми" / НПУ

У вівторок, 25 січня, з 8 години ранку патрулювати вулиці почнуть поліцейські авто-"фантоми". Ці машини будуть без розпізнавальних знаків. Їх призначення-стежити за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі.

Як повідомили в прес-службі Патрульної поліції України, на даний момент з метою прихованого стеження за дотриманням ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки і моделі авто називати не будуть.

"Фантоми" будуть оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, що дозволяють проводити вимірювання швидкості, як при русі, так і при зупинці.

Всі злочини швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

У " фантомі "патрулюватимуть інспектори, які у разі грубих порушень ПДР згідно з вимогами статті 35 ЗУ" Про Національну поліцію", зупинятимуть автомобілі порушників та розглядатимуть справи про адмінправопорушення.

Реклама

При автоматичній фіксації зчитується і розпізнається номерний знак з подальшою перевіркою в базах даних.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про введення штрафних балів для водіїв. Як тільки їх число досягне 12-водія тимчасово позбавлять права керування транспортним засобом.

Читайте також:

viber
поліція ПДР патрульна поліція Дорожня патрульна поліція новини України
Зараз ви переглядаєте новину «На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансГороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шанс Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºЛютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду Українкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавкаУкраїнкам дадуть доплату до пенсій: кому і коли світить надбавка Принесе удачу і огорне багатством: де в будинку потрібно обов'язково повісити дзеркалоПринесе удачу і огорне багатством: де в будинку потрібно обов'язково повісити дзеркало
18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - Джонсон

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

Реклама
17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки вбили 6-річну доньку і спалили тілоВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

Реклама
15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

14:02

Дія у роботі: повернення товару в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим новости компании

13:54

Євросоюз виділив Україні допомогу на €1,2 млрд через загрозу вторгнення РФВідео

13:43

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:35

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

13:18

Кішка врятувала від голодної смерті крихітних більчат: як відреагував господарВідео

13:14

Загроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі та винищувачі на СхідВідео

13:09

Загроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про сценарійВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

Реклама
12:58

Дичина під Києвом: п'яні молодики пограбували та зґвалтували жінку - один з них з ВІЛ

12:52

Крістіна Агілера розохотила фанатів сяючою наготою пишного тілаВідео

12:27

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

12:17

Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняВідео

12:09

Австрія та Франція розглядають можливість евакуації своїх дипломатів з УкраїниВідео

12:09

П'яний житель Запоріжжя жарти заради жбурнув гранату на балкон житлового будинку

12:07

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:57

Заморозить і завалить снігом: українцям розповіли, де і коли вдарить -21°Відео

11:42

Злату Огневич три роки переслідує чоловік - співачці погрожують розправоюВідео

11:36

Як звузити пори на обличчі: 5 продуктів-помічників, які є на кожній кухні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти