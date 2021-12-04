Харків'янка оригінально "провчила" нахабу, який порушив ПДР

Жінка в Харкові провчила порушника / скріншот з відео

У Харкові жінка, яка переходила дорогу по "зебрі"на" зелений " сигнал світлофора, вдарила по транспортному засобу порушника ПДР.

На опублікованих кадрах з відеореєстратора в мережі видно, що інцидент стався вранці 26 листопада

Жінка разом з іншими пішоходами переходить дорогу. Однак, в цей момент перехрестя проїжджав "Жигуль", водій якого не захотів пропускати пішоходів і проїхав поруч з ними. Жінка така поведінка водія обурила і вдарила сумкою по автомобілю порушника.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові місцевий житель взяв в руки жезл патрульного і регулював рух транспорту на перехресті замість зламаного світлофора.

У записі інциденту чітко видно, що на дорозі стоїть чоловік, який десь роздобув жезл патрульного поліцейського. І негайно почав регулювати потоки транспорту - таким чином запобігаючи створенню аварійної ситуації через світлофора, що перестав працювати.

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